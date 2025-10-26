El candidato a diputado nacional por Fuerza Santacruceña, Juan Carlos Molina, emitió su voto esta mañana en Cañadón Seco, localidad donde reside, y reflexionó sobre la importancia de esta jornada electoral en el marco de las Elecciones Legislativas 2025.

“Empecé temprano, tomamos unos mates, fui a misa, y acá estoy, acabo de votar. Esto tiene mucho que ver con la democracia”, señaló Molina, quien votó por primera vez como candidato. “Para mí es la primera vez que soy candidato, y también la primera vez que voto en esta condición. Es un momento especial”, agregó.

Juan Carlos Molina, candidato de Fuerza Santacruceña. FOTOS: TAMARA CHAILE/LA OPINIÓN ZONA NORTE

Molina destacó que el voto también tiene un sentido social: “Pensé en los discapacitados, en los jubilados, en los chicos que atraviesan problemas. Ese fue mi voto”, explicó, subrayando la importancia de representar y acompañar a la gente.

Respecto a la nueva modalidad de Boleta Única de Papel (BUP), Molina valoró su practicidad: “Entré rápido, todo fue ágil. El beneficio de la BUP es que facilita el proceso y la gente puede votar sin complicaciones”. Además, destacó el clima tranquilo en la localidad: “La gente estaba contenta, esperando su turno; es un lindo día para ejercer el derecho al voto”.

El candidato también reflexionó sobre el contexto político y social: “Hoy se plebiscitan modelos. Vamos a ver si la gente acompaña a este modelo vigente a nivel nacional o si buscamos alternativas pensando en quienes más están sufriendo”.

Molina valoró el trabajo de su equipo de campaña: “Ha sido un gran esfuerzo colectivo. Nuestra lista recorrió toda la provincia y hemos tratado de hacer una campaña centrada en la persona, en la escucha, y no en atacar a otros candidatos. Ese trabajo de equipo ha sido fundamental”.

Sobre el final, dejó un mensaje a los ciudadanos que todavía no votaron: “Que vayan a votar. Es muy importante salir a votar hoy, en este momento del país y de la provincia. La participación de todos hace la diferencia”.

Tras retirarse del establecimiento educativo se cruzó con esposa de Jorge Soloaga, con quien se fundió en un sentido abrazo.

Susana Álvarez se fundió en un sentido abrazo con el candidato Juan Carlos Molina de Fuerza Santacruceña.