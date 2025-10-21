Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La Libertad Avanza se prepara para cerrar su campaña en Santa Cruz de cara a las elecciones legislativas 2025. Este martes 21 de octubre, el ministro de Defensa de la Nación y candidato a diputado nacional por Mendoza, Luis Petri, encabezará un acto en El Calafate, junto a los candidatos a la Cámara baja Jairo Guzmán y Perla Gómez de la Fuente.

La convocatoria está prevista para las 16 horas en la Plaza de los Pioneros, donde los referentes libertarios buscarán reforzar su presencia política en una provincia históricamente gobernada por el kirchnerismo. Bajo el lema de campaña “No aflojemos, que el esfuerzo valga la pena. La Libertad Avanza o Argentina retrocede”, el espacio apunta a consolidar su base electoral en el sur del país.

Tras la visita de Petri a la villa turística, Jairo Guzmán encabezará el acto de cierre provincial el jueves 23 de octubre en Río Gallegos, desde las 20 horas en Avenida Kirchner 1265, antiguo local del peronismo. Allí se espera la participación de militantes y candidatos locales, además de música y discursos de cierre.

Jairo Guzmán. Foto: La Opinión Austral

En declaraciones a LU12 AM680, Guzmán reconoció el cansancio de los últimos días de recorrida, pero reafirmó su compromiso político: “Pasa factura el hecho de involucrarse en la política, pero es parte del compromiso que uno asumió al dar este paso”.

Durante una entrevista radial, Petri abordó su agenda legislativa y anticipó que impulsará una reforma integral del Código Penal, con penas más duras para homicidios, corrupción y narcotráfico. “En Argentina alguien que mata puede tener una pena de ocho años. Es una locura”, afirmó. También propuso bajar la edad de imputabilidad y crear sistemas de alerta temprana para jóvenes que cometen delitos.

El ministro defendió además la gestión del presidente Javier Milei, criticando a la oposición por “boicotear las reformas estructurales” en el Congreso. “Los que quieren volver al pasado, a la Argentina de los piquetes y los gerentes de la pobreza, votarán al kirchnerismo. Los que quieren una Argentina que crece, sin inflación y más segura, acompañarán a Milei”, sostuvo.

Finalmente, Petri convocó a la ciudadanía a participar de los comicios del próximo domingo: “Votar hace la diferencia. Sabemos que muchos no la están pasando bien, pero este es el camino. Es importante que todos vayan a votar”.