Este domingo 26 de octubre, los santacruceños acudieron a las urnas para elegir a sus representantes en el Congreso de la Nación, renovando tres bancas que asumirán el 10 de diciembre.

El resultado general dejó dos lugares para el peronismo, representado por Fuerza Santacruceña, y una banca para La Libertad Avanza, que hizo una gran elección en varios puntos de la provincia.

Elecciones en el Departamento Deseado: ganó La Libertad Avanza

En Deseado se impuso La Libertad Avanza con el 31,83%, seguido por Fuerza Santacruceña con el 30,25% y Por Santa Cruz con el 18,53%

Elecciones para diputados en Santa Cruz: quién ganó en el departamento Deseado

En el departamento Deseado también se impuso “La Libertad Avanza“, seguido por “Fuerza Santacruceña“. “Provincias Unidas Por Santa Cruz” terminó tercero. En las localidades que integran este departamento, en Caleta Olivia ganó “La Libertad Avanza“, mientras que “Fuerza Santacruceña” fue segunda y “Provincias Unidas Por Santa Cruz“, tercera. En Las Heras y Puerto Deseado se dieron los mismos resultados. En tanto, en Pico Truncado y Cañadón Seco se impuso “Fuerza Santacruceña“.