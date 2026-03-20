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El presidente del partido SER, Hernán Elorrieta, estuvo presente en la inauguración del Colegio Provincial de Educación Secundaria N° 43, acto que estuvo encabezado por el gobernador Claudio Vidal y el intendente de Caleta Olivia, Pablo Carrizo.

“Estamos muy contentos, cuando se invierte en algo como esto, es un orgullo”, mencionó Elorrieta a La Opinión Austral, poco antes de comenzar la inauguración en el barrio 17 de Octubre.

Luego, el referente del partido que llevó a Claudio Vidal a la gobernación señaló que estuvo recorriendo el interior del edificio y pudo ver la calidad del trabajo realizado, así como los materiales utilizados.

“En una época tan difícil, con una crisis terrible, inaugurar un edificio como este es algo casi impensado”, manifestó.

Sostuvo que se hizo con mucho esfuerzo y con mucha gente que trabajó en el mismo. “Va a haber más inversión en educación, así que estamos acompañando muy contento con esto”, dijo.