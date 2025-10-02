Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El diputado por el Pueblo de Río Gallegos, Eloy Echazú, se refirió a la decisión de la jueza Cecilia López, quien resolvió suspender por 30 días las nuevas designaciones en el Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz. El legislador explicó que la medida “no afecta el funcionamiento normal del Poder Judicial” y cuestionó el accionar del Ejecutivo y la Legislatura durante el proceso que dio origen a los nombramientos.

“El 19 de septiembre ingresó la primera medida cautelar. A raíz de esa cautelar, ya empezaron a actuar en rebeldía. Luego avanzaron trabajando en comisiones y posteriormente hicimos la denuncia porque realizaron una sesión extraordinaria que no tenía validez, ya que había una medida cautelar en vigencia”, explicó Echazú en diálogo con LU12 AM680 de Río Gallegos.

El diputado sostuvo que la sesión en la que se aprobaron las designaciones se llevó adelante “haciendo caso omiso a lo que había resuelto la jueza Quintana”, bajo el argumento de que al tratarse de una reunión secreta no era posible notificar la medida. “Nosotros sostenemos que hay que poner un parate en estas situaciones, porque acá hay un avasallamiento contra las acciones del Poder Judicial y una desobediencia judicial muy preocupante, tanto por parte de integrantes del Poder Legislativo como del propio gobernador, que está a cargo del Poder Ejecutivo”, manifestó.

La medida cautelar y el proceso legislativo

Echazú hablo sobre la medida que llevó adelante la jueza Cecilia López: “Llegamos a este proceso donde nosotros pedimos la medida, y la jueza decidió suspender por 30 días las designaciones que salieron de esa sesión extraordinaria. Además, solicitó información sobre si el proceso de la sesión secreta fue legal”, detalló el legislador.

El diputado también explicó las irregularidades en el procedimiento parlamentario, señalando que los expedientes de designación no tenían despacho de comisión previo, tal como exige el reglamento interno de la Cámara: “Cuando los diputados están dentro de la sesión y se tratan expedientes, esos expedientes tienen que venir con despacho de comisión. Si no lo tienen, el cuerpo debe constituirse en comisión, lo que requiere mayoría absoluta, es decir, los dos tercios de los presentes. Nada de eso se cumplió. Las designaciones fueron aprobadas por simple mayoría, lo que vicia todo el proceso”, subrayó.

Cuestionamientos al Ejecutivo

Echazú también apuntó contra el Ejecutivo provincial por la celeridad con la que se firmaron los decretos de designación una vez concluida la sesión: “El día de la sesión terminó a las cuatro de la tarde, y ya salieron las resoluciones y el decreto provincial designándolos. La rapidez con la que actuaron demuestra la necesidad de avanzar a toda costa. Hay una impunidad que quieren sostener, sin importar la opinión de la oposición ni la independencia de los poderes”, cuestionó.

Postura del Tribunal Superior y declaraciones del Gobernador

El legislador también destacó que desde el propio Tribunal Superior de Justicia hubo objeciones a las nuevas designaciones: “Salió un acuerdo del cuerpo donde no se avala la designación y la jura. Es un proceso similar al de la Cámara, porque cuando los jueces se reúnen en acuerdo, es como una sesión. En este caso, cuatro integrantes manifestaron que las designaciones estaban mal, lo que le da aún más peso institucional a esa posición”, explicó.

En cuanto a los dichos del gobernador Claudio Vidal y del vicegobernador Fabián Leguizamón, Echazú recordó que ambos habían admitido públicamente que “el conflicto debía resolverse en la Corte Suprema”: “Ellos mismos dijeron que si no hay una resolución definitiva, el proceso tiene que continuar en una instancia superior, que es la Corte Suprema, para dirimir este tipo de casos”, expresó.

“El Poder Judicial sigue funcionando con normalidad”

Por último, Echazú aclaró: “Hoy en día no hay un problema de trabajo en el Tribunal Superior de Justicia. La suspensión es solo respecto a la ampliación del cuerpo, de cinco a nueve miembros. Los cinco jueces actuales siguen trabajando normalmente. La cabeza del Poder Judicial no tiene impedimento para continuar con sus tareas”, concluyó.