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En el marco del lanzamiento del programa “Más producción y trabajo en el sector hidrocarburífero Santacruceño”, presentado este miércoles por el gobernador Claudio Vidal, los empresarios de las compañías que fueron adjudicadas en las áreas maduras que dejó YPF en Santa Cruz hablaron en conferencia de prensa sobre el momento que atraviesan, a pocos meses del inicio de la explotación.

En ese contexto, Gustavo Salerno, de Patagonia Resources, indicó: “Ya hemos hablado en otras ocasiones del desafío que representó para nosotros tomar esta responsabilidad”. En esa línea, agregó: “Creo que la decisión que tomó el gobernador (Claudio Vidal), de darnos esta oportunidad es fundamental y es un incentivo necesario para poder seguir desarrollando y hacer este desembarco”.

Asimismo, remarcó la importancia del trabajo articulado entre los distintos actores del sector: “Creemos que necesita y requiere de la colaboración de todas las partes y es importante que podamos incorporar, así como el gobernador ha tomado una medida innovadora, también nosotros tenemos que hacer el esfuerzo para producir innovaciones en la forma en la que se están explotando las áreas”.

Tras el acto oficial, los representantes de las operadoras dieron una conferencia de prensa. (Foto: José Silva/La Opinión Austral).

Por su parte, Silvana Chacra, de la operadora Roch, manifestó: “Quería valorar la oportunidad, primero, la oportunidad que tuvimos con la decisión de YPF de desligarse de las tareas convencionales y eso sé que para muchos fue una pérdida pero para todos nosotros fue una ganancia”.

En ese sentido, destacó el rol de la provincia en el proceso: “Vimos como llevó adelante este proceso la provincia, un lugar donde nos sentimos seguros para volver a invertir, ya que somos una empresa que ya había trabajado en Santa Cruz”.

Finalmente, subrayó el compromiso asumido en esta nueva etapa: “Ahora tenemos otra posibilidad y la vamos a asumir con todo compromiso”. Además, señaló: “Es un proceso que puede ser en algunos puntos traumático, por eso todas las medidas que converjan para la actividad, son bienvenidas” y concluyó: “En cuanto a los incentivos, los valoramos enormemente”.