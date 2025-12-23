La Cámara de Diputados de Santa Cruz realizará este miércoles 24 de diciembre una sesión extraordinaria -a las 10:00-, para tratar una serie de proyectos entre los que se encuentran el Presupuesto Provincial y el de la Legislatura para el 2026.

Además, se pedirá Acuerdo para designar a Natalia Linardi para el cargo de Fiscal de Estado de Santa Cruz. En tanto, el cuarto punto de la convocatoria es “remitir en concepto de devolución al Poder Ejecutivo, el pedido de Acuerdo para la designación del Dr. David Ghizzardi como vocal del Tribunal de Cuentas” de Santa Cruz.

Ante las consultas de La Opinión Austral, legisladores confirmaron la realización de la extraordinaria que tendrá como característica la implementación de la participación a distancia -a través de la plataforma Zoom- para los diputados que no puedan llegar a la capital provincial para poder sesionar, ante posibles contingencias climáticas o de fuerza mayor.

Los proyectos

Cabe recordar que en el caso de la “emergencia climática”, la misma fue mediante un decreto que fue publicado en el Boletín Oficial y sostiene que se la declara en todo el territorio de la provincia de Santa Cruz por el plazo de 30 días. La misma responde al evento de temporal de viento ocurrido a finales del mes de noviembre.

El decreto enumera las acciones que podrán llevar adelante diferentes organismos del Estado como Servicios Públicos, Vialidad Provincia, el ministerio de Salud, el Consejo Agrario Provincial, el ministerio de Desarrollo Social, entre otros, quienes fueron convocados para mitigar los efectos y causas del temporal. Finalmente, se giró a la Cámara de Diputados de la Provincia, a los fines de su ratificación e intervención pertinente.

En cuanto al proyecto de Presupuesto 2026 enviado por el Ejecutivo provincial, que ya obtuvo un despacho por mayoría a partir del voto del oficialismo, proyecta un déficit financiero de $339.820 millones (11,7% de los recursos). Pesa fuerte el gasto salarial y previsional, mientras que la suba de las regalías y de los ingresos corrientes no alcanza a compensar la presión sobre las cuentas públicas.

El gasto total (entre los corrientes y los de capital) para este año ascienden a $3.244.867.563.642. Cabe recordar que en 2025 el gasto total fue $2.438.277.867.738 — lo que significa que para el próximo año hay un aumento absoluto de $806.589.695.904 (+33,1%). En tanto el gasto en personal para 2026 alcanza los $1.429.263,3 millones vs los $1.086.334,8 millones del 2025. De esta forma, el aumento del gasto en personal supera la variación proyectada de los ingresos corrientes.

Balance

En medio de esto, la presidencia de la Cámara de Diputados publicó en sus redes sociales un balance de la gestión que lleva adelante el vicegobernador Fabián Leguizamón. En la misma, sostiene que impulsaron el convenio con UBA XXI, se fortaleció el vínculo institucional con el Centro de Medicina Nuclear y Radioterapia Patagonia Austral (CEMNPA), y desarrollaron campañas de donación de sangre y vacunación, y que se trabajó de manera articulada con escuelas, instituciones de salud y organizaciones sociales en toda la provincia.

Asimismo, se sostuvo que se recibió una Cámara “abandonada y sin orden interno“. Al respecto, detallaron: “La transformamos con hechos concretos: cambiamos pisos, instalamos un sistema de alarma contra incendios, reparamos filtraciones, modernizamos luminarias y arreglamos el ascensor, garantizando accesibilidad“. Además, “regularizamos horarios y asistencia del personal, ordenando las áreas y mejorando el funcionamiento cotidiano del Poder Legislativo”.

Entre otras cosas, se sostuvo que en estos dos años “avanzamos en una gestión responsable, con reducción de gastos y la eliminación de los gastos reservados, priorizando la transparencia y el uso eficiente de los recursos”.