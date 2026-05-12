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El ministro de Justicia de la Nación, Juan Bautista Mahiques, difundió en sus redes sociales una imagen del encuentro que mantuvo con el gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, en un contexto marcado por la fuerte discusión institucional y judicial que atraviesa la provincia.

“Me reuní con el gobernador de Santa Cruz @ClaudioVidalSer, para avanzar en una agenda de trabajo conjunta con el objetivo de fortalecer el diálogo federal”, escribió Mahiques en X.

Si bien no trascendieron detalles oficiales sobre el contenido de la reunión, el encuentro se produce mientras la Corte Suprema de Justicia de la Nación avanza en el análisis del conflicto por la ampliación del Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz, una de las principales disputas políticas e institucionales de los últimos meses.

La controversia se originó tras la sanción de la ley provincial que amplió de cinco a nueve los integrantes del Tribunal Superior de Justicia. Luego, el propio TSJ declaró la inconstitucionalidad de esa norma, lo que derivó en una fuerte disputa entre sectores del Poder Judicial y el Gobierno provincial.

En las últimas semanas, la Corte Suprema nacional rechazó recusaciones presentadas en la causa y, además, intimó al TSJ santacruceño a remitir el expediente completo vinculado al conflicto para avanzar en el análisis de fondo.

El escenario judicial también quedó atravesado por cuestionamientos públicos en torno al funcionamiento del sistema judicial provincial, demoras en causas sensibles y tensiones internas dentro del propio TSJ. Hasta el momento, desde el Gobierno provincial no brindaron precisiones sobre los temas abordados durante la reunión entre Vidal y Mahiques.