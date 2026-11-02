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Santa Cruz integró el selecto grupo de provincias que lograron registrar números positivos en la venta de autos usados en octubre. Con una suba del 1,97% respecto a septiembre, la provincia patagónica se ubicó en el tercer lugar de crecimiento mensual en todo el país, quedando detrás de Tucumán (10,76%) y Salta (3,41%). A este lote de cuatro jurisdicciones con saldo a favor se sumó también Tierra del Fuego (0,56%).

La realidad de Santa Cruz cambia al observar el acumulado de los diez primeros meses del año. En el período enero-octubre de 2026 frente al mismo tramo de 2025, la provincia marcó un retroceso del 16,97%. Este porcentaje representa la caída más severa de toda la Argentina.

Chubut presentó una tendencia contraria en el análisis mensual. Durante octubre cayó un 2,81% en comparación con septiembre. En la medición acumulada anual registró una retracción del 8,40% respecto a 2025.

Panorama patagónico

En la Patagonia, Tierra del Fuego anotó la suba mensual del 0,56% y achicó su baja acumulada anual al 3,47%.

Río Negro cayó un 6,73% en octubre contra septiembre y redujo su descenso anual al 0,49%.

Neuquén lideró la baja intermensual de todo el país en octubre con un desplome del 12,47% frente a septiembre, mientras que en el acumulado anual perdió un 7,84%.

En el resto del mapa nacional, solo tres provincias sostuvieron un crecimiento acumulado en los primeros diez meses del año: Santiago del Estero (6,99%), Jujuy (2,52%) y San Juan (1,38%). Las mayores contracciones anuales, por detrás de Santa Cruz, correspondieron a Formosa (11,31%), Misiones (9,91%), La Rioja (9,19%) y San Luis (8,68%).

En la comparación de octubre frente a septiembre, la mayoría de los distritos cerraron en terreno negativo. Las bajas más pronunciadas afectaron a Santiago del Estero (9,22%), Córdoba (7,57%), La Pampa (7,37%), Corrientes (6,67%), Formosa (6,18%) y Chaco (6,11%). Con mermas intermensuales de entre el 2% y el 5,8% se ubicaron Mendoza, Misiones, La Rioja, CABA, Jujuy, Santa Fe, San Juan, San Luis, Buenos Aires, Catamarca y Entre Ríos.

Según los datos de la Cámara del Comercio Automotor, en octubre se comercializaron 162.796 autos usados a nivel nacional. Representa una baja del 2,10% frente a octubre de 2025 y una caída del 4,67% respecto a septiembre. Entre enero y octubre se vendieron 1.537.248 unidades, lo que marca una baja global del 4,10% frente al período equivalente del año pasado.

Desde la entidad del sector señalaron que el interior se mantiene como motor comercial impulsado por economías como la minería y el agro, frente a un AMBA históricamente dominante que ha perdido centralidad. La actividad transita un proceso de reacomodamiento de precios a la baja y se ve impactada por la llegada de vehículos chinos con motorizaciones híbridas y eléctricas, factor que amplió la oferta para el consumidor local.