En una sesión secreta de la Legislatura Provincial de Santa Cruz, realizada este miércoles a las 9 de la mañana, se aprobó por mayoría la designación de Sergio Edgardo Acevedo y José Antonio González Nora como nuevos jueces del Tribunal Superior de Justicia (TSJ). La votación contó con la presencia de la totalidad de los diputados y tuvo como único punto en agenda la conformación del máximo órgano judicial de la provincia.

La designación se da en el marco de la ampliación del TSJ de cinco a nueve vocales, producto de la reciente modificación de la ley. Tal como lo establece la Constitución Provincial en su artículo 119, corresponde al Gobernador proponer a la Cámara de Diputados una terna de candidatos para el TSJ. Luego, en sesión y votación secreta, la Legislatura define los magistrados que integrarán el Tribunal. Según señalaron desde el Gobierno, el proceso cumplió con todos los pasos y reglamentaciones legales para su correcta conformación.

Durante la jornada, además de aprobar la designación del exgobernador y ex diputado nacional, Sergio Acevedo, y del doctor, González Nora; una terna fue devuelta a la Comisión de Asuntos Constitucionales para continuar en análisis. Otra, en tanto, regresó al Poder Ejecutivo por no cumplir con los requisitos establecidos por la ley.

Desde el oficialismo, destacaron que con estas designaciones, “la provincia de Santa Cruz avanza en la consolidación de un sistema judicial más transparente e imparcial, cumpliendo uno de los compromisos asumidos en campaña por el gobernador Claudio Vidal y su equipo”. Asimismo destacaron que el fortalecimiento institucional del Tribunal Superior de Justicia es clave para garantizar la independencia y eficacia en las resoluciones judiciales que afectan a toda la comunidad santacruceña.

Quiénes son los nuevos jueces del Tribunal Superior de Justicia

Sergio Edgardo Acevedo (Esquel, 1 de mayo de 1956) es un político argentino del Partido Justicialista. Fue gobernador de Santa Cruz entre 2003 y 2006, tras haber sido vicegobernador en la gestión de Néstor Kirchner. También se desempeñó como intendente de Pico Truncado, diputado provincial y nacional, además de haber ocupado un cargo en la Secretaría de Inteligencia.

En 2023 asumió como diputado nacional en reemplazo de Claudio Vidal, y el 17 de septiembre de 2025 presentó su renuncia a la banca para avanzar en su postulación al Tribunal Superior de Justicia, quedando en su lugar Facundo Prades hasta el final del mandato.

Por su parte, José Antonio González Nora cuenta con una extensa trayectoria en el fuero federal y hasta el momento de su designación se desempeñaba como secretario del Juzgado Federal de Caleta Olivia.