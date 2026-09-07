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El secretario de Malvinas, Antártida, Islas del Atlántico Sur y Asuntos Internacionales de Tierra del Fuego, Andrés Dachary, reclamó avanzar en medidas concretas de política exterior y pidió derogar de forma urgente la Ley 24.184, norma que ratifica el Tratado de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones firmado entre la República Argentina y el Reino Unido.

“Una medida fundamental para nuestra política exterior sería derogar la Ley 24.184 (Tratado de Inversiones con el Reino Unido). Nuestro conflicto es con el Reino Unido, no con las Islas Malvinas”, expresó el funcionario provincial. En ese sentido, calificó como un contrasentido diplomático mantener la vigencia del texto legal: “Es un error geopolítico mantener un acuerdo que garantiza el trato de ‘nación más favorecida’ y cede jurisdicción ante el mismo Estado que usurpa, saquea y militariza nuestro territorio. Denunciar este tratado es un paso necesario para cumplir con la Constitución“.

Tapa del Diario La Opinión Austral del viernes 4 de septiembre de 2026, Río Gallegos, Santa Cruz, Argentina

El contrapunto con lo que dijo Milei

El pronunciamiento del secretario fueguino se vincula de manera directa con los recientes anuncios realizados por el presidente Javier Milei en cadena nacional. Durante su mensaje, el Jefe de Estado ratificó la soberanía argentina en el Atlántico Sur, prometió un incremento presupuestario en el área de Defensa para construir una Base Naval Integrada en Tierra del Fuego y anticipó el inicio de procedimientos sancionatorios contra empresas petroleras que exploten recursos naturales en la zona del archipiélago sin autorización del Gobierno nacional.

Aunque en el ámbito provincial se valoró el giro del discurso sobre Malvinas frente a la ocupación británica, Dachary remarcó que las declaraciones deben traducirse en herramientas legislativas y diplomáticas de fondo. Para la gobernación de Tierra del Fuego, sancionar a las firmas pesqueras u hidrocarburíferas resulta insuficiente si, al mismo tiempo, la legislación argentina mantiene vigente un tratado bilateral que le otorga al Reino Unido protección jurídica de inversiones, ventajas comerciales y la opción de recurrir a arbitrajes internacionales en caso de litigios contractuales.

Frente a esta contradicción, Dachary hizo un llamado formal a los legisladores nacionales —etiquetando en sus redes a las cuentas de @SenadoArgentina y @DiputadosAR— para que el Congreso aborde la denuncia del acuerdo bilateral. Desde la provincia austral reiteraron la disposición de coordinar una política de Estado integral y permanente en defensa de los recursos naturales del Atlántico Sur, con la participación activa de las jurisdicciones patagónicas.