EN VIVO. La Sala Juzgadora retoma el juicio político a Fernando Basanta La Sala Juzgadora se reúne esta tarde para retomar el proceso contra el vocal del Tribunal Superior de Justicia, acusado de irregularidades en su nombramiento. Con el vencimiento de los 30 días de suspensión, el cuerpo se encamina a una definición sobre su continuidad en el cargo.

La Sala Juzgadora vuelve a sesionar este viernes a las 15:00 en una audiencia pública clave, donde sus integrantes decidirán —en las próximas horas— si Fernando Basanta es destituido como vocal del Tribunal Superior de Justicia o continúa en el cargo. Este 15 de noviembre se cumplen los 30 días corridos desde que fue suspendido.

Tras dos cuartos intermedios y una votación interna, la Sala resolvió que el juicio político continúe este viernes, en el marco de la denuncia por presuntas irregularidades en el nombramiento de Basanta. Según la Sala Acusadora, el funcionario “tenía la obligación de rehusar la propuesta y abstenerse de asumir cargos” y, además, no cumpliría con los años de ejercicio profesional que exige la ley para integrar el máximo tribunal.

En la audiencia del pasado 3 de noviembre, el propio Basanta pidió acelerar el veredicto, postura que fue acompañada por los bloques opositores. Sin embargo, los legisladores de “Por Santa Cruz” y “Unión por la Patria” impulsaron una fecha intermedia para respetar todos los plazos formales. Tras un cuarto intermedio y negociaciones entre las partes, finalmente se alcanzó un acuerdo que habilitó la reanudación del proceso este viernes.