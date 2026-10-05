No te pierdas ninguna noticia de La Opinión Austral

Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El diputado nacional de La Libertad Avanza, Jairo Guzmán, mantuvo un encuentro con el intendente de Puerto San Julián, Daniel Gardonio, para analizar el desarrollo económico de la localidad y las posibilidades de ampliar su matriz productiva.

De la reunión también participaron Perla Gómez de la Fuente, referente de La Libertad Avanza en San Julián, y Giancarlo Calova.

Según explicó Guzmán, durante el encuentro se abordaron distintas cuestiones vinculadas con el potencial económico de la localidad y las alternativas para avanzar en una mayor diversificación de sus actividades.

Guzmán señaló la importancia de trabajar sobre nuevas alternativas que permitan ampliar las oportunidades de crecimiento y desarrollo para la ciudad.

“Estuvimos hablando sobre desarrollo económico, sobre el potencial económico de la localidad y cómo vamos a completar una diversificación económica para San Julián”, expresó el legislador nacional.

En ese sentido, Guzmán señaló la importancia de trabajar sobre nuevas alternativas que permitan ampliar las oportunidades de crecimiento y desarrollo para la ciudad.

El encuentro se centró así en la búsqueda de opciones que permitan complementar las actividades económicas existentes en Puerto San Julián y avanzar en una mayor diversificación de su estructura productiva.