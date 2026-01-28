Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El diputado nacional Jairo Guzmán (La Libertad Avanza – Santa Cruz) mantuvo un encuentro junto a directivos de la empresa Evergreen en Argentina y la Embajadora de Taiwán en el país, en el marco de una agenda orientada a fortalecer vínculos de cooperación y expansión estratégica.

Durante la reunión, se abordaron oportunidades concretas para potenciar la competitividad del transporte de cargas y la logística internacional, promoviendo nuevas capacidades operativas que permitan mejorar el movimiento de mercancías, reducir costos logísticos y fortalecer las conexiones comerciales de Argentina con el mundo.

Hacia un nuevo esquema

En ese sentido, se destacó la importancia de avanzar en un esquema integral que articule el transporte marítimo y aéreo, generando condiciones para atraer inversiones y ampliar los corredores de exportación e importación.

Asimismo, se analizó la posibilidad de incorporar dentro de esta proyección a los puertos de la provincia de Santa Cruz, como plataformas estratégicas para el desarrollo del comercio exterior, la salida de producción regional y la consolidación de un nodo logístico clave en el sur argentino.

Evergreen reafirmó su visión de seguir contribuyendo al crecimiento regional mediante proyectos que generen mayor dinamismo en el transporte global de cargas, consolidando a la Argentina como un punto estratégico dentro de los circuitos internacionales.

El encuentro representó un paso significativo hacia futuras articulaciones que permitan ampliar el alcance de la compañía, fomentar inversiones y abrir nuevas posibilidades para el sector logístico, portuario y aerocomercial del país.