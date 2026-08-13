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El secretario de Hacienda, Ernesto Coloe expuso los principales aspectos de la situación fiscal de los municipios y el impacto que tiene el sostenimiento del sistema previsional durante la conferencia de prensa realizada en Casa de Gobierno.

El eje planteado por el funcionario fue la necesidad de poner los números sobre la mesa, establecer acuerdos técnicos y avanzar luego en las definiciones políticas, con el objetivo de construir soluciones que puedan sostenerse en el tiempo.

Coloe explicó que aproximadamente el 40% del financiamiento de la Caja de Previsión Social se cubre con recursos del Tesoro Provincial, en un contexto de recursos limitados y gastos estructurales.

El secretario de Hacienda señaló que la coparticipación provincial se publica mensualmente y que sus variaciones están vinculadas con la evolución de la coparticipación nacional, los ingresos provinciales y las regalías.

En ese marco, sostuvo que cualquier discusión sobre las cuentas municipales debe partir de información verificable. “La mejor manera de buscar una salida es a través del diálogo, pero teniendo los números sobre la mesa y teniendo una realidad”, afirmó.

Coloe también planteó la necesidad de que los municipios adopten criterios homogéneos para presentar sus ingresos, gastos y resultados, en línea con los mecanismos previstos por la Ley de Responsabilidad Fiscal. “Sería muy bueno poder transparentar la información siguiendo las metodologías que ya están escritas, y tendríamos todos los ciudadanos la información correcta”, sostuvo.