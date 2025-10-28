Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Este martes, el Ente de Regulación del Gas de la Argentina (Enargas) publicó en el Boletín Oficial la resolución 794/2025, que aprueba la audiencia pública realizada el pasado 7 de octubre, para analizar la extensión de la concesión de distribución de gas natural a Gasnea, Camuzzi Gas del Sur y Naturgy Noa

La resolución establece el avalr a que se extienda la concesión a las dos últimas por un período adicional de 20 años, permitiendo que lleguen hasta 2047, en línea con las políticas de seguridad energética y continuidad del servicio. Y en el caso de Gasnea, será hasta 2052 ya que la concesión vence en 2032.

La distribución del gas natural en la Patagonia será prorrogada hasta 2047.

Una paso clave para la aprobación definitiva

La resolución marca un paso estratégico en el proceso de prórroga que, según la normativa vigente, requiere del aval de la Secretaría de Energía para su aprobación final. La audiencia pública será el espacio de participación y análisis donde diversos actores podrán expresar sus opiniones y sugerencias respecto a la extensión del contrato, asegurando transparencia y participación ciudadana en la decisión.

Implicaciones para el sector energético y los usuarios

La continuidad de la concesión a Camuzzi Gas del Sur se fundamenta en dar estabilidad en el suministro de gas natural en la región sur del país, fundamental para el desarrollo industrial, comercial y residencial. Además, se señaló que la prórroga “reafirma el compromiso del Estado argentino con la inversión en infraestructura energética y la seguridad del suministro en un contexto de creciente demanda energética”.

La audiencia pública para analizar los pedidos de prórroga fue realizada el pasado 7 de octubre. Contó con apenas una treintena de participantes.

Próximos pasos y perspectivas

Luego de la audiencia pública, la Secretaría de Energía tendrá la responsabilidad de emitir una resolución definitiva que ratifique o modifique los términos de la prórroga.

Se espera que este proceso se cierre en los próximos meses, con la continuidad del servicio de distribución de gas natural en las próximas décadas y consolidando un marco estable para el sector energéticamente estratégico.

La publicación de la resolución 794/2025 en el Boletín Oficial representa un avance crucial en la extensión de la concesión de Camuzzi Gas del Sur, y las otras distribuidoras, acercando la aprobación final y garantizando la continuidad de esta concesión en el sur argentino hasta 2047. La aprobación de la audiencia pública fue un paso clave en este proceso que impacta a miles de usuarios y actores del sector energético.