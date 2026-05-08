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La salida de Juan Mata del Ministerio de Trabajo de Santa Cruz continúa generando repercusiones en el arco político provincial. En esta oportunidad, la exdiputada nacional Roxana Reyes se pronunció sobre el caso y sostuvo que la renuncia del funcionario “era urgente y necesaria”, aunque advirtió que “no es suficiente”.

A través de un mensaje difundido públicamente, Reyes reclamó que se avance con una investigación institucional para determinar si existieron incompatibilidades y posibles conflictos de intereses durante el desempeño de Mata al frente de la cartera laboral.

“Que una renuncia no esconda la sombra de la corrupción que destruyó a Santa Cruz durante 30 años”, expresó la dirigente radical. En ese sentido, agregó: “La salida del ministro era urgente y necesaria, pero no suficiente”.

El posteo de la exdiputada nacional Roxana Reyes.

Asimismo, planteó que “la cuestión institucional no es si el gobernador Claudio Vidal actuó rápido, sino si el Estado va a investigar a fondo si un ministro encargado de controlar empresas, sindicatos, empleo local y conflictos laborales cobraba simultáneamente de actores alcanzados por su propia área de decisión”.

En otro tramo de sus declaraciones, Reyes remarcó que “la ética pública no se agota en una renuncia” y consideró que el caso requiere medidas concretas. “Exige sumario administrativo, exhibición de declaraciones juradas, auditoría de los actos en los que intervino y, si corresponde, denuncia penal”, manifestó.

Además, indicó que “Santa Cruz necesita saber si existieron incompatibilidades, conflictos de intereses, omisión en declaraciones juradas, negociaciones incompatibles con la función pública o pagos privados sin prestación real de servicios”.

La exlegisladora insistió en que “cuando un funcionario cobra del Estado y, al mismo tiempo, de sectores sobre los que debe decidir o controlar, no alcanza con apartarlo del cargo: hay que investigar, documentar y dar explicaciones”.

Por último, concluyó: “La renuncia puede cerrar una crisis política. No puede cerrar una investigación institucional”.

Cabe recordar que, según informó el Gobierno de Santa Cruz, la salida del exministro de Trabajo se produjo tras la difusión de registros sobre ingresos concurrentes en distintos organismos. El gobernador Claudio Vidal sostuvo que la decisión respondió a criterios de transparencia institucional y responsabilidad pública. “No voy a defender lo indefendible”, afirmó a través de sus redes sociales.