Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Los gremios que representan a los docentes de las escuelas públicas de Santa Cruz endurecen las medidas de fuerza en demanda de un pronto llamado a paritaria salarial.

El secretario general del gremio, Gustavo Basiglio, precisó a La Opinión Austral que en el primer día de huelga la adhesión alcanzó el 80%.

Días de descuento

Si bien la medida tuvo alto acatamiento, el dirigente sindical precisó que “hay una gran preocupación por los descuentos, acatamos la conciliación obligatoria que dictó oportunamente el Ministerio de Trabajo y dimos buena voluntad para el diálogo. Entendemos que no debería producirse ningún descuento”, dijo en sus declaraciones.

Paritaria docente en Santa Cruz.

“Estamos esperando que nos convoquen a dialogar y se reabra prontamente la paritaria, si eso no sucede no descartamos implementar nuevas medidas”, alertó.

Basiglio recordó que “el 13 de agosto no nos convocaron a la reunión de subcomisión Laboral y es otro claro incumplimiento del acta paritaria”, dijo.

Antecedentes

Asimismo, consideró que “debe haber una reapertura del diálogo en materia salarial y ese es el pedido”. En esa misma línea, afirmó que estarán a la espera de ser convocados para retomar el diálogo en la paritaria.

No obstante, aclaró que es “fundamental” esta instancia en un año donde venían en 2024 de tener un buen diálogo con las autoridades para ir resolviendo algunos inconvenientes, pero que este 2025 no es tan así.

“Así como sacan la cuenta de la cantidad de días de paro, también habría que poner sobre la mesa la cantidad de días de suspensión de clases porque no estaban las condiciones dadas en las escuelas”, subrayó Gustavo Basiglio.