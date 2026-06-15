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La paritaria de la administración pública central de Santa Cruz retomará este martes 16 de junio -a las 08:00- una instancia clave de negociación entre el Gobierno provincial y los gremios que representan a los trabajadores estatales. El encuentro se desarrollará en el ámbito del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, luego del cuarto intermedio acordado en la primera reunión celebrada la semana pasada.

La convocatoria había sido fijada tras el encuentro inicial entre el Ejecutivo y los representantes de ATE, APAP y UPCN, oportunidad en la que no hubo una propuesta salarial concreta por parte de la Provincia. En aquella ocasión, los funcionarios expusieron el escenario económico y financiero de Santa Cruz y, como informó La Opinión Austral, solicitaron tiempo para elaborar una oferta que contemple las demandas planteadas por los sindicatos.

ATE es uno de los sindicatos que mayores planteos ha llevado a la paritaria.

Desde entonces, las expectativas de los trabajadores se concentran en la posibilidad de que el Gobierno presente una propuesta de recomposición salarial que permita recuperar poder adquisitivo frente al aumento del costo de vida.

Los gremios coincidieron en que el principal reclamo continúa siendo el salarial. En particular, ATE viene planteando que ningún trabajador estatal perciba ingresos por debajo del costo de vida en la provincia, al tiempo que reclama una política de recuperación salarial que vaya más allá de acompañar la inflación.

Además de la cuestión salarial, las organizaciones sindicales llevaron a la mesa una serie de demandas vinculadas a la realidad social y laboral de los empleados públicos. Entre ellas figuran los problemas habitacionales que enfrentan numerosos trabajadores, el impacto de los alquileres sobre los ingresos familiares, las dificultades para acceder a una alimentación adecuada y la necesidad de mejorar las condiciones laborales en distintos organismos del Estado.

En esa reunión, el Ejecutivo Provincial estuvo representado por el ministro de Economía, Finanzas e Infraestructura, Ezequiel Verbes; el secretario de Estado de Trabajo, Javier Aravena; y el secretario de Estado de la Función Pública, Oscar Barrientos.

Otro de los puntos planteados fue la situación de endeudamiento de los agentes públicos, especialmente aquellos que mantienen compromisos financieros con la entidad bancaria. Desde ATE solicitaron analizar mecanismos que permitan aliviar esa carga, incluyendo una eventual prórroga de programas de desendeudamiento y la revisión de los porcentajes de afectación salarial.

Asimismo, los gremios insistieron en avanzar en temas vinculados a la capacitación, la erradicación de situaciones de violencia laboral y la mejora de los ambientes de trabajo dentro de la administración pública.

La reunión de este martes será observada con atención por miles de trabajadores estatales, ya que podría marcar el rumbo de la negociación salarial para el segundo semestre del año. Mientras tanto, las entidades gremiales aguardan que el Ejecutivo provincial concurra con una propuesta concreta que permita comenzar a dar respuesta a los reclamos planteados en la mesa paritaria.