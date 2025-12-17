Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Como anticipó La Opinión Austral, Río Gallegos se prepara para recuperar su principal puerta aérea. En el transcurso de varios meses, se desarrollaron las obras en el Aeropuerto Internacional “Piloto Civil Norberto Fernández”, con el objetivo de ofrecer instalaciones modernizadas, una pista reforzada y mayor capacidad operativa. El acto oficial de inauguración de la pista será el lunes 22, alrededor del mediodía.

El aeropuerto fue remodelado después de varios años.

En tanto, La habilitación para operaciones comerciales quedará formalmente establecida para el 23 de diciembre a las 0.00 horas. El primer vuelo de Aerolíneas Argentinas aterrizará en la capital santacruceña alrededor de las 02.00, y a las 03.00 partirá rumbo a Aeroparque. En ese contexto, La Opinión Austral muestra en exclusiva cómo quedó la pista del aeropuerto local.

Algunas de las obras civiles en el exterior del edificio principal del aeropuerto local que se realizaron desde el 1° de septiembre en adelante.

Cabe destacar que la obra, una de las más relevantes de los últimos años en materia de infraestructura aeroportuaria en Santa Cruz, integra el plan de modernización del sistema aeroportuario nacional. El proyecto abarca la reconstrucción total de la pista principal, calles de rodaje y plataforma comercial, además de mejoras estructurales en la terminal de pasajeros y el área operativa.

La reapertura de la terminal aérea resultará determinante para el movimiento turístico de fin de año y la temporada de verano, especialmente por el incremento de vuelos previstos hacia y desde Buenos Aires, Comodoro Rivadavia y Ushuaia. Un dato exclusivo al que accedió LOA indica que todo el material fresado —el asfalto retirado de la pista anterior— se reutilizó dentro del propio aeropuerto.