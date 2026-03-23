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El Tribunal Oral Federal de Santa Cruz retoma esta semana el juicio por el hundimiento del submarino ARA San Juan con una batería de declaraciones que prometen marcar un punto de inflexión en la causa. Según pudo saber La Opinión Austral de manera exclusiva, entre el lunes 23 y el jueves 26 de marzo desfilarán ante la Justicia altos mandos de la Armada, suboficiales y especialistas, en lo que será una etapa centrada en reconstruir decisiones, fallas y responsabilidades técnicas detrás de la tragedia que conmocionó al país.

FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

El reinicio del proceso judicial en Río Gallegos se da en un contexto de alta expectativa por parte de los familiares de los 44 tripulantes, que desde hace años reclaman verdad y justicia. Tal como se viene informando, esta nueva etapa del juicio estará fuertemente enfocada en testimonios técnicos, una instancia clave para comprender en profundidad qué ocurrió en los días previos al último contacto con el submarino.

De acuerdo al cronograma oficial al que accedió La Opinión Austral, la semana arranca el lunes con las declaraciones de los capitanes de navío Fabián Walter Krawinkel y Víctor Manuel Pereyra, junto a los suboficiales Luis Rafael Amilaga, Jorge Omar Mercado y el suboficial electricista Ángel Orlando Valdez. Se trata de perfiles con conocimiento directo sobre el funcionamiento operativo y técnico de la nave, lo que anticipa exposiciones de alto contenido específico.

El martes continuará la ronda de testimonios con los suboficiales Elbio Seltzer y Félix Edgardo Macías, sumados a los capitanes de navío Ernesto Horacio Blanco, Carlos Humberto Acuña y Eduardo Cella Irigoyen. En este tramo, se espera que la Justicia profundice sobre protocolos, mantenimiento y condiciones de navegabilidad, aspectos que han sido eje de debate desde el inicio de la causa.

El miércoles será el turno de figuras de mayor jerarquía dentro de la estructura naval. Declararán los contraalmirantes Eduardo Alfredo Pérez Bachi, Guillermo Luis Lezana y Ángel Antonio Cuccorese, junto a Pablo Leandro Lestingi y el capitán de fragata Carlos Guillermo Torrissi. La presencia de estos altos mandos marca un punto sensible del proceso: el análisis de la cadena de decisiones y las responsabilidades dentro del comando.

El tribunal: Luis Giménez, Guillermo Quadrini, Mario Reynaldi y Enrique Baronetto. (FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL).

Finalmente, el jueves cerrará la semana con las exposiciones del contraalmirante Mario Claudio Alessio, el vicealmirante Francisco Javier Medrano, el comodoro Gabriel Eduardo Attis, el capitán de navío Daniel Gustavo Chaluleu y el suboficial segundo César Alberto Figueroa. Este último tramo podría aportar definiciones clave sobre la articulación entre distintas áreas y niveles jerárquicos.