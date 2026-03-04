Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En la segunda jornada del juicio del ARA San Juan -con la cobertura de La Opinión Austral– se vivió un momento sobresaliente cuando el excapitán Claudio Villamide se sentó ante el Tribunal a declarar como imputado en la causa por el fallecimiento de los 44 tripulantes.

Luego de una serie de explicaciones técnicas, Villamide reprodujo el audio del Capitán de Fragata Pedro Martín Fernández -falleció en el ARA San Juan- generando una fuerte plémica en la querella y familiares de los submarinistas que seguían el juicio que se lleva adelante en Río Gallegos, Santa Cruz.

El imputado lo presentó de la siguiente manera: “Voy a hablar del Consejo del Arma Submarina, un órgano asesor del jefe de Estado Mayor de la Armada”, “el 29 y 30 de abril (no se indicó el año) se reunió ese consejo a instancia del Capitán Actis que me sugirió que lo convocara para realizar un estudio de estado mayor para que la Armada contara con una propuesta de sexta generación y que más adelante sea tenido en cuenta y luego reemplzar a los submarinos clases altas”.

Resaltó que en ese espacio se expuso del estado de alistamiento del submarino San Juan. “El audio que tenemos dura más de 20 minutos, vamos a poner un trazo, donde el Capitán Fernández habla de su buque“, es decir del ARA San Juan.

Seguidamente se lo escuchó al desaparecido capitán Fernández que explicaba: “El temario es el estado operativo de la recepción del submarino, las pruebas en el momento que pasó del proyecto al comando de submarinos; el estado actual, obras pendientes y, por último, todos los equipos que se incorporaron y las modificaciones que hubo en el San Juan”.

Luego, precisó que “las actividades que ha desarrollado este año fue una navegación el mes de enero, la prueba de capacidad de baterías dos semanas, ocho días para participar en la primera etapa de mar de COFLOMAR, adiestramiento y ejercicio con aeronaves, un lanzamiento torpedo de ejercicio, una navegación de Mar del Plata a Puerto Belgrano para cambiar los dos periscopios que fue ejecutado en tres semanas, una navegación de Puerto Belgrano a Mar del Plata y una escala logística y consecutivo Buenos Aires para participar en la jornada de puertas abiertas y, por último, la navegación de Buenos Aires a Mar del Plata”.

La defensa esgrimida por Villamide generó una fuerte polémica entre las defensas y los familiares del capitán que perdió su vida en aquella implosión.