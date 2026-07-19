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El tradicional izamiento dominical en Río Gallegos contó con la participación de exsoldados de la guerra de Malvinas. José Raúl Mansilla, exsoldado que cumplió funciones de defensa en Santa Cruz durante el conflicto de 1982, dialogó con La Opinión Austral sobre la importancia de sostener los valores patrios en las nuevas generaciones.

“Estamos tratando de tomar conciencia de la importancia del izamiento. Realmente estamos viendo que nuestros jóvenes no están teniendo ese amor a los símbolos patrios. Queremos, a través de malvinizar, hacer conocer lo que es la bandera, que fue la causa por la que muchos camaradas dieron su vida, otros que estuvieron en el combate volvieron y la padecieron acá, y nosotros que estuvimos custodiando toda la costa de Santa Cruz”.

Para el exsoldado, la causa Malvinas no representa un hecho aislado, sino una constante histórica. “En realidad siempre estuvo el tema Malvinas y siempre se trató de, diplomáticamente de alguna forma, hacerlo conocer. Más nosotros, que tenemos esa misión de dar a conocer lo que fue Malvinas”, afirmó.

Integrantes de la agrupación “Gesta de Malvinas”, izan la bandera. FOTOS: JUAN PALACIOS/LA OPINIÓN AUSTRAL

La acción de los jugadores

Al ser consultado sobre la bandera desplegada por el plantel de la Selección Argentina en los Estados Unidos, dijo: “Lo que hicieron los jugadores fue algo muy valiente porque, a pesar de que estaba prohibido ellos lo hicieron. Londres empiece nuevamente a ver que Argentina no dejó de pelear por las Malvinas. A nivel diplomático se está haciendo, pero acá los argentinos todavía seguimos diciendo que las Malvinas son argentinas. Fueron, son y van a seguir siendo siempre argentinas”, expresó.

Asimismo, diferenció la tarea de difusión masiva que logra el deporte de la labor cotidiana que realizan a nivel local: “Ellos hoy están haciéndolo conocer mucho más a nivel mundial. Pero nosotros acá permanentemente estamos tratando de malvinizar, que la juventud y los chicos empiecen a sentir ese amor que nosotros teníamos y tenemos por Malvinas”.

Remarcó la contradicción que percibe cuando se adoptan vestimentas con insignias británicas en el país: “La bandera para nosotros es un símbolo muy importante y por ahí duele cuando vemos que nuestros jóvenes andan con la bandera inglesa en el pecho. Duele porque a un inglés no lo vas a ver con la bandera argentina como vos estás con la bandera inglesa. Pero bueno, es parte de la misión también”.

Respecto a la presencia del reclamo en los cánticos de los simpatizantes argentinos, consideró que se trata de un fenómeno permanente. “Siempre estuvieron los cantos de ‘el que no salta es un inglés’ y la de ‘la mano de Dios’, del Diego. Siempre estuvo”.

Finalmente, al evaluar las reacciones adversas surgidas en la sociedad y en las plataformas de prensa del Reino Unido tras el partido, el exsoldado desestimó la relevancia de dichas posturas para los veteranos argentinos: “Mucho no me interesa esa parte cuando empiezan a criticarnos. Siempre nos van a criticar y ellos siempre van a salir con su versión. Nosotros estamos seguros de nuestra versión y de lo que nosotros creemos y que es la verdad: que las islas son argentinas, así que lo demás no importa”.