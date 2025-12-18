Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La presidencia de la Cámara de Diputados de Santa Cruz convocó este jueves a una sesión extraordinaria para el miércoles 24 de diciembre a las 10:00, para tratar una serie de proyectos entre los que se encuentran el Presupuesto Provincial y el de la Legislatura para el 2026.

Además, se pedirá Acuerdo para designar a Natalia Linardi para el cargo de Fiscal de Estado de Santa Cruz. En tanto, el cuarto punto de la convocatoria es “remitir en concepto de devolución al Poder Ejecutivo, el pedido de Acuerdo para la designación del Dr. David Ghizzardi como vocal del Tribunal de Cuentas” de Santa Cruz.

En cuanto al proyecto de Presupuesto 2026 enviado por el Ejecutivo provincial, que ya obtuvo un despacho por mayoría a partir del voto del oficialismo, proyecta un déficit financiero de $339.820 millones (11,7% de los recursos). Pesa fuerte el gasto salarial y previsional, mientras que la suba de las regalías y de los ingresos corrientes no alcanza a compensar la presión sobre las cuentas públicas.

El gasto total (entre los corrientes y los de capital) para este año ascienden a $3.244.867.563.642. Cabe recordar que en 2025 el gasto total fue $2.438.277.867.738 — lo que significa que para el próximo año hay un aumento absoluto de $806.589.695.904 (+33,1%).

En tanto el gasto en personal para 2026 alcanza los $1.429.263,3 millones vs los $1.086.334,8 millones del 2025. De esta forma, el aumento del gasto en personal supera la variación proyectada de los ingresos corrientes.

La Caja de Previsión Social presenta una erogación prevista (prestaciones/pagos) en 2026 de $782.287, 5 millones. Mientras que las contribuciones y aportes proyectados al sistema de seguridad social suman $631.057,6 (aporte +contribuciones), lo que implica una brecha estimada de aproximadamente $151.230 millones que deberá financiar el Tesoro o mediante transferencias/autorizaciones específicas.

En cuanto a los ingresos corrientes proyectados para 2026 ascienden a $2,89 billones. Este monto presenta un crecimiento nominal del +20,4% respecto de los $2,40 billones del presupuesto 2025.