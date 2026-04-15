Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El ministro de Economía de Santa Cruz, Ezequiel Verbes, confirmó a LU12 AM680 que el Gobierno provincial convocará a paritarias, aunque evitó precisar una fecha concreta y remarcó la necesidad de contar con un escenario económico más claro antes de avanzar en definiciones salariales.

“Habrá paritarias, pero necesitamos certezas para acordar algo concreto”, sostuvo el funcionario, al tiempo que explicó que una convocatoria sin previsiones claras sería “generar expectativas sin poder dar respuestas”.

En ese sentido, indicó que durante la próxima semana podrían anunciarse novedades, en función de cómo evolucionen algunas variables clave para las finanzas provinciales.

La caída de recursos condiciona la negociación

Verbes explicó que el principal condicionante para avanzar en acuerdos salariales es la caída de ingresos que afecta a la provincia, especialmente durante el primer trimestre del año.

“El primer trimestre fue muy complejo en términos de recursos”, señaló, y recordó que Santa Cruz depende en gran medida de la coparticipación nacional y de ingresos vinculados a la actividad económica.

Además, detalló que la provincia debe ser “muy cuidadosa” al momento de comprometer aumentos salariales, ya que se trata de decisiones que impactan en el tiempo y deben poder sostenerse.

“No podemos acordar algo que después no podamos pagar”, advirtió.

Variables en análisis: petróleo, recaudación y actividad

Entre los factores que el Gobierno analiza antes de convocar a paritarias, el ministro mencionó el precio internacional del petróleo, el nivel de producción y la evolución de los ingresos nacionales.

Explicó que las regalías hidrocarburíferas representan alrededor del 12% de los recursos provinciales y que su impacto se percibe con un desfasaje temporal, lo que obliga a monitorear mes a mes la situación.

También señaló cambios en el esquema de anticipos de ganancias a nivel nacional, que modificaron la curva de ingresos de las provincias, reduciendo los picos de recaudación que históricamente se daban en determinados meses.

El antecedente

Verbes recordó que durante 2024 y 2025 la provincia cerró acuerdos paritarios por encima del índice de inflación patagónico, lo que hoy representa un esfuerzo significativo para las arcas provinciales.

Según detalló, mientras el IPC patagónico rondó el 32% en 2025, los acuerdos salariales superaron en promedio el 44%. “Todo eso hoy hay que pagarlo, más allá de que los recursos hayan bajado”, subrayó.

Diálogo con gremios y expectativas

El ministro aseguró que el diálogo con las entidades gremiales es permanente, tanto en mesas de trabajo como en la resolución de reclamos sectoriales.

No obstante, insistió en que la prioridad del Gobierno es llegar a una instancia de negociación con propuestas concretas y sostenibles.

“Necesitamos algunas definiciones más para poder sentarnos a discutir con seriedad”, afirmó.