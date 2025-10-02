Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Este jueves, los vocales Reneé Fernández, Alicia de los Ángeles Mercau, Fernando Basanta y Paula Ludueña resolvieron apartar a Daniel Mariani de la presidencia del Poder Judicial de Santa Cruz. La medida se adoptó aun con la Ley 3949 vigente, norma que había sido defendida en las últimas resoluciones por el propio Mariani pero, también, sujeta a medidas judiciales con amparos y cautelares.

Ante esto, el vicegobernador Fabián Leguizamón se refirió a esta medida. A través de las redes sociales, manifestó: “Los vocales afines a la condenada ex Presidenta Cristina Kirchner, removieron hoy al presidente del Tribunal Superior de Justicia, Dr. (Daniel) Mariani ante su ratificación sobre el juramento de los dos nuevos vocales (Sergio Acevedo y José Antonio González Nora)”.

El posteo en redes del vicegobernador Fabián Leguizamón.

En esa misma línea, continuó: “Y como si nada ocurriera, continuaron con el ingreso de personas afines al Kirchnerismo, designando en el Poder Judicial a la esposa de un exconcejal del FVS (La Cámpora), Martín Medvedovsky, sin respetar el debido proceso (no rindiendo examen ) por supuesto, el gremio no ve ni sabe nada”.

Antes de finalizar, el vicegobernador subrayó: “Estamos siendo testigos de un episodio vergonzoso y sin precedentes en la historia del Tribunal Superior de Justicia”.