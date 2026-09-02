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Fabricio Santa Cruz, coordinador de La Libertad Avanza en El Calafate, junto a Arístides Córdoba, coordinador de LLA en Puerto Deseado, participaron del primer Congreso de Ciudades Inteligentes, con el objetivo de incorporar nuevas herramientas y conocimientos tecnológicos para sus localidades.

“Estamos adquiriendo herramientas formativas y tecnológicas para implementar un trabajo serio y moderno para El Calafate”, expresó Santa Cruz, quien remarcó la necesidad de dejar atrás la vieja política y comenzar a discutir cómo generar desarrollo y activar la economía local.

Desde LLA continúan trabajando en distintas localidades de Santa Cruz con una mirada puesta en la modernización, la tecnología y el desarrollo del sector privado.

“El Calafate puede ser distinto”, sostuvo Santa Cruz, marcando el desafío de construir una alternativa para la ciudad de cara al 2027.

Candidatura

El empresario y referente de La Libertad Avanza, Fabricio Santa Cruz, expuso sus aspiraciones políticas para competir por la intendencia de El Calafate de cara a las próximas elecciones municipales. La presentación del dirigente tuvo repercusión tras su publicación en la sección El ombligo de LOA de La Opinión Austral y en una entrevista conducida por la referente de la juventud libertaria local, Valentina Velasco.

En sus declaraciones, Santa Cruz fundamentó su postulación en la necesidad de transformar la administración de los recursos fiscales provenientes del turismo, las regalías y la coparticipación en la villa turística: “Tengo como una deuda pendiente personal de acá a 4 u 8 años y demostrarles lo que se logra cuando no se roba y cuando se administra bien los recursos… La gente sabe que el político llega a una estructura armada… y lo único que hacen es sentarse a ver cómo se llenan las arcas para luego administrarlas”.