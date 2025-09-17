Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El exintendente de Caleta Olivia, Facundo Prades, asumirá este miércoles como diputado nacional en reemplazo de Sergio Acevedo, quien renunció tras ser propuesto para integrar el Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz. Prades completará el mandato iniciado en 2021 por el actual gobernador Claudio Vidal, que también dejó la Cámara Baja al asumir el Poder Ejecutivo provincial.

En diálogo con El Caletense Radio, Prades explicó que recibió la confirmación de su designación a través de comunicaciones del gobernador y del propio Acevedo: “Cuando hizo efectiva la renuncia, me comunicó que debía presentarme en el Congreso para empezar con el procedimiento administrativo que implica ocupar la banca”, indicó.

La convocatoria de la sesión especial, prevista para las 13, fue impulsada por Unión por la Patria, Encuentro Federal, la Coalición Cívica y Democracia para Siempre y busca rechazar el veto de Javier Milei a la ley que declara la emergencia sanitaria en pediatría, destinada al Hospital Garrahan, y la que aumenta los recursos para las universidades nacionales. El temario incluye además pedidos de interpelación al jefe de Gabinete, Guillermo Francos; al ministro de Salud, Mario Lugones; y a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

En cuanto a la agenda legislativa, el nuevo diputado señaló que uno de los temas prioritarios será el Presupuesto 2026, que comenzará a tratarse en comisiones el próximo 24 de septiembre. “Como santacruceños tenemos que asegurarnos que se contemplen cuestiones fundamentales como la situación de YCRT, las obras públicas paralizadas durante los últimos gobiernos, la asignación presupuestaria a los puertos y a las fuerzas de seguridad. Son temas de suma importancia para nuestra provincia”, explicó.

Prades también se refirió a su estado de salud tras diversas intervenciones quirúrgicas en los últimos años: “El 1 de julio me operaron y a los 10 días aproximadamente tenía el alta. Me queda alguna cuestión por resolver, pero mi situación de salud hoy es buena y me permite asumir este compromiso como diputado nacional”, aseguró.

Con esta designación, Prades se incorpora al bloque “Por Santa Cruz” y se suma a la Cámara baja con el objetivo de representar los intereses de la provincia en temas clave de la agenda nacional.