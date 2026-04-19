Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El presidente de la Cámara de Comercio de Río Gallegos, Leandro Fadul, tras un encuentro con el jefe de Gabinete, Pedro Luxen, valoró el sostenimiento de la obra pública con fondos provinciales y la implementación de políticas de emergencia para acompañar a comercios y pymes. En ese sentido, subrayó la importancia de sostener la inversión estatal como motor de la economía local, especialmente en un escenario donde muchas jurisdicciones han frenado proyectos de infraestructura

Al respecto, entrevistado este sábado por La Opinión Austral, Fadul indicó que con el jefe de Gabinete “repasamos un poco la situación crítica que atraviesa el sector comercial, todo lo que va impactando en la demanda y ante la necesidad de dinamizar la economía, el ministro nos presentó un plan de de obra pública que van a hacer con financiamiento del UNIRSE”, dijo respecto al fideicomiso minero.

Pero fue más allá y habló de lo que significa este tipo de política en términos económicos. “La Argentina se dinamiza históricamente a través de la obra pública, así que sumamente bienvenido“. Luego, el presidente de la Cámara de Comercio indicó: “No podemos dejar de abordar la situación crítica y en este sentido le solicitamos al jefe de Gabinete la pronta reglamentación de la ley de emergencia y la puesta en vigencia de los planes de regularización de deuda que tienen que sacar los organismos, principalmente la ASIP“, en referencia a la Agencia Santacruceña de Ingresos Públicos.

La reunión entre Leandro Fadul, Guillermo Polke y José María Carambia.

Al ser consultado sobre si Luxen le anticipó una posible fecha de reglamentación de la ley, sostuvo que en la misma reunión llamó al ministro de Economía Ezequiel Verbes para “poder avanzar urgentemente en lo que nosotros le solicitamos de los planes de moratoria“, anticipó. Y añadió: “Entendemos que la semana que viene debería estar eso resuelto y a disposición de los comerciantes que traen algo de deuda; es una herramienta clave“.

En tal sentido, Leandro Fadul enfatizó: “Santa Cruz es la única provincia que declaró la emergencia comercial a través de una ley, que legitimó la situación crítica a través de una ley de emergencia” y “las herramientas que surgen de la ley son lo que el sector comercial está esperando y solicitamos que se pueda poner en vigencia cuanto antes”.

Por otro lado, el dirigente empresarial se refirió a las reuniones mantenidas con el senador José María Carambia (Por Santa Cruz) y la diputada nacional Moira Lanesan Sancho (Unión por la Patria). “El senador Carambia recogió nuestro reclamo y empatizó con nuestra situación, tal es así que puso a disposición a su equipo de trabajo para poder elaborar una redacción de un proyecto de ley a nivel nacional que tiene características muy similares a las que se incorporaron a la ley de emergencia provincial“, sostuvo.

Agregó que busca conseguir herramientas de mitigación de la situación crítica que vive el sector comercial, sobre todo con el organismo recaudador nacional que es ARCA (Agencia de Recaudación y Control Aduanero).

Durante la charla que mantuvo con la diputada nacional Moira Lanesan Sancho.

“Es importante que, como se dio acá en Santa Cruz, todo el arco político de los distintos colores a nivel nacional se pusieran de acuerdo para poder abordar la situación crítica del sector comercial y PYME, y esperamos con una amplia expectativa”, manifestó.

Lo propio dijo del encuentro con Lanesan Sancho, para que desde la Cámara de Diputados de la Nación se pueda tomar lo que se está trabajando en el Senado. “Lo importante es que las autoridades se abrieron al diálogo, recibieron al sector y recogieron los reclamos y necesidades que hoy tenemos como sector comercial y Pyme“, llevando así “las preocupaciones de los comerciantes ante estas autoridades”.