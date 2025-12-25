Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Este jueves 25 de diciembre se conoció la triste noticia del fallecimiento de Daniel Lanesan, padre de la diputada nacional de Unión por la Patria, Moira Lanesan Sancho.

La legisladora lo despidió con un emotivo mensaje a través de sus redes sociales, donde recordó los momentos compartidos y su amor por el folklore.

“Confío en que hay un mejor Hípico allá arriba y que te están esperando con un gran Festival de Jesús María.

Te vas de esta vida terrenal, pero no de la espiritual.

Gracias por todo el folklore vivido, por cada enseñanza, cada abrazo y cada momento compartido.

Te amo.

Te voy a extrañar siempre, pa”, expresó.

El mensaje generó numerosas muestras de acompañamiento y condolencias hacia la diputada y su familia.