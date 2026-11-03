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El Honorable Concejo Deliberante de Río Gallegos manifestó su pesar por el fallecimiento de Lucio Santucho, quien se desempeñó como concejal de la capital santacruceña durante 2015.

A través de un mensaje institucional, el cuerpo legislativo recordó su paso por el Concejo Deliberante y destacó su participación en la vida institucional y democrática de la ciudad, desde su banca como representante de la comunidad.

Asimismo, las autoridades del organismo hicieron llegar sus condolencias a los familiares y seres queridos de Santucho y los acompañaron ante la pérdida.

Asumió en reemplazo de Santamariña

Santucho asumió como concejal el 23 de abril de 2015, durante la cuarta sesión ordinaria del Concejo Deliberante, en reemplazo de María Laura Santamariña, quien había fallecido el 30 de marzo de ese año.

El dirigente ocupó la banca que había quedado vacante tras el fallecimiento de la edil justicialista. Santucho había integrado como suplente la lista del Frente para la Victoria en las elecciones municipales de 2011 y se incorporó al cuerpo legislativo para completar el período hasta diciembre de 2015.

En su primera intervención, también hizo referencia a la situación de los trabajadores municipales, sector del que provenía por su actividad sindical en el Sindicato de Obreros y Empleados Municipales (SOEM).

Según pudo saber La Opinión Austral, Santucho venía padeciendo una larga enfermedad. Cabe destacar que fue paritario del sindicato SOEM e integrante de la comisión directiva de ese gremio.

Sus restos son velados desde las 18:00 de este martes en Cochera del Sur, Ameghino 302. En tanto, el sepelio será este miércoles 4 de noviembre a las 11:00.