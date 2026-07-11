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El Gobierno de Santa Cruz impulsó una nueva reunión de trabajo con intendentes y representantes municipales para analizar el alcance del fallo del Tribunal Superior de Justicia que restituyó la vigencia del artículo 22 de la Ley N.º 1.782 y avanzar en una agenda común para fortalecer el sistema previsional provincial.

El encuentro se desarrolló en la sede del Ministerio de Economía, Finanzas e Infraestructura y estuvo encabezado por el ministro Ezequiel Verbes y la ministra de Gobierno, Belén Elmiger. Participaron los intendentes Pablo Grasso (Río Gallegos), Darío Menna (Río Turbio), Aldo Aravena (28 de Noviembre), Zulma Neira (Los Antiguos) y, en representación del intendente de El Calafate, Javier Belloni, asistieron Leonardo Mardones y Juan Manuel Miñones.

Con esta reunión, el Ejecutivo Provincial completó la ronda de encuentros con los gobiernos locales para brindar precisiones sobre el alcance de la resolución judicial, escuchar las distintas posiciones y avanzar en la búsqueda de soluciones que garanticen la sustentabilidad de la Caja de Previsión Social.

Más diálogo

La ministra de Gobierno, Belén Elmiger, destacó el clima de diálogo y confirmó que Provincia y municipios acordaron volver a reunirse durante la semana del 20 de julio para continuar el análisis con información técnica aportada por ambas partes.

“El objetivo es seguir trabajando con responsabilidad y encontrar alternativas que nos permitan arribar a acuerdos duraderos para fortalecer nuestro sistema previsional”, señaló.

Asimismo, reiteró que el Gobierno Provincial no dispuso ninguna retención de fondos y remarcó que la prioridad es construir una respuesta conjunta frente a una problemática que se arrastra desde hace años.

Elmiger también llevó tranquilidad a los trabajadores al aclarar que el fallo judicial no pone en riesgo el pago de los salarios municipales ni provinciales.

En ese sentido, recordó que el Gobierno Provincial viene garantizando el pago en tiempo y forma de haberes y jubilaciones, al tiempo que reafirmó la decisión política del gobernador Claudio Vidal de sostener la Caja de Previsión Social y avanzar, mediante el diálogo con los municipios, en acuerdos que también permitan fortalecer la Caja de Servicios Sociales.

“La voluntad del Gobierno es seguir dialogando para alcanzar soluciones definitivas que brinden previsibilidad tanto a los municipios como al sistema previsional de todos los santacruceños”, concluyó.