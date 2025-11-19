Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Este miércoles, según pudo saber La Opinión Austral, el Consejo de la Magistratura dispuso la reincorporación del Dr. Fernando Basanta a la representación que ejerce en dicho Consejo por el Tribunal Superior de Justicia tras la absolución decretada por la Sala Juzgadora de la Cámara de Diputados de la Provincia.

De igual manera se determinó que el tratamiento de la nota presentada por el vocal Dr. Daniel Mauricio Mariani, quien fuera hasta mediados de año el representante del TSJ en el Consejo de la Magistratura, fue diferido hasta tanto se dispongan las medidas cautelares vigentes vinculadas a la Ley Provincial N°3949.

Fernando Basanta firma el veredicto de la Sala Juzgadora que lo eximió de culpas en el juicio político en su contra, ante la mirada de Diego Castro, secretario general de la Legislatura. FOTO: JOSÉ SILVA / LA OPINIÓN AUSTRAL.

En un fallo votado el viernes 14 pero dado a conocer el sábado 15, la Sala Juzgadora absolvió a Fernando Basanta en el juicio político iniciado en su contra y determinó que debe retornar a sus funciones como vocal del Tribunal Superior de Justicia, además de percibir los haberes retenidos durante los 30 días de suspensión.

Los doce integrantes emitieron su voto respecto de la denuncia realizada por el abogado Sergio Macagno y la acusación de la Sala Juzgadora, quienes sostenían que Basanta había asumido su cargo sin cumplir con los seis años de ejercicio profesional que exige la ley para integrar el máximo tribunal de justicia de Santa Cruz.

Sin embargo, la Sala Juzgadora consideró absuelto a Basanta y, a partir de ese fallo, quedó plenamente habilitado para retomar su cargo como vocal del Tribunal Superior de Justicia. Además, la resolución ordenó hacer efectivo el pago del sueldo adeudado durante el período de suspensión, que comenzó el 15 de octubre y se extendió por treinta días corridos.

Fernando Basanta reapareció en el Tribunal Superior de Justicia tras ser absuelto en el juicio político. Fue el lunes 16 cuando se analizaron las guardias mínimas por el temporal de viento.

La primera actividad pública en la que se lo vio al vocal fue el lunes 16, cuando participó de la reunión encabezada por la presidenta Renee Fernández, para analizar las guardias mínimas en el Poder Judicial a raíz del temporal de viento que azotó a la provincia.

Por su parte, quien volvió a referirse al juicio político fue el abogado denunciante, Sergio Macagno, quien dejó en claro que, pese a respetar el veredicto de la Sala Juzgadora, la situación no debe considerarse completamente cerrada mientras existan mecanismos legales pendientes que puedan revisar la legalidad de la designación de Basanta.