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La Federación de Instituciones Agropecuarias de Santa Cruz (FIAS) participó de la reunión de la Mesa Directiva de Confederaciones Rurales Argentinas con los presidentes de las 16 confederaciones y federaciones que integran la entidad. El encuentro se realizó en la previa de la asamblea general ordinaria y permitió compartir la situación de cada región, analizar los temas que afectan a los productores y poner en común las prioridades del trabajo gremial.

Producción patagónica

Los productores patagónicos mantuvieron el encuentro con el secretario de Agricultura y Ganadería de la Nación, Sergio Iraeta, el director nacional de Ganadería, Silvio Marchetti, y la presidenta del Senasa, Pilu Giraudo.

Durante el encuentro, los representantes de las tres provincias expusieron las preocupaciones sanitarias y productivas de los productores patagónicos. La reunión permitió presentar esos planteos directamente ante las autoridades nacionales y compartir las particularidades de la actividad agropecuaria en la región.

Por Santa Cruz participaron el presidente de FIAS, Enrique Jamieson, y César Guatti. En representación de Chubut asistieron Osvaldo Luján y Juan Goya, mientras que por Río Negro participaron el presidente de su federación, Leandro Ballerini, y Daniel Lavayen.

Desde FIAS seguimos trabajando junto a las federaciones patagónicas para llevar los planteos de nuestros productores a los ámbitos nacionales donde se discuten las políticas sanitarias y productivas que inciden en su actividad.