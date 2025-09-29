Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En el marco de la Feria Internacional de Turismo (FIT), Solo Patagonia inauguró su stand con la presencia de destacadas autoridades: el Secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, Daniel Scioli; la presidenta de la Cámara Argentina de Turismo, María Laura Teruel; el presidente de la Feria Internacional de Turismo, Andrés Deyá; y autoridades municipales y provinciales de

Santa Cruz. Todos ellos acompañaron a Leonardo Fernández Campbell, presidente de Solo Patagonia, en un acto que reafirma el rol de la empresa como referente del turismo patagónico.

Además, la presentación contó con la participación de colegas y referentes del sector turístico, quienes se acercaron a acompañar y conocer las propuestas de la compañía en esta nueva edición de la feria.

En el stand se exhiben también las iniciativas de las distintas empresas que integran el grupo: Cerro Castillo, Fun Patagonia, Aeroposta, Glacier Sky y Nao Victoria, cada una con propuestas que enriquecen y diversifican la experiencia turística en la región.

En un contexto económico desafiante para el país, el grupo Solo Patagonia asume el compromiso de invertir y apostar al desarrollo turístico y económico, convencido de que la Patagonia es un motor clave para la generación de empleo, la atracción de visitantes y el fortalecimiento de las economías regionales.

Entre las principales novedades se destaca “Aventura Viedma”, una travesía en el Lago Viedma que combina navegación con trekking de baja dificultad recorriendo la Península Cabo de Hornos, la Bahía de los Témpanos y avistaje del Frente del majestuoso Glaciar Viedma, el más extenso del país.

Otra de las presentaciones sobresalientes es “Cerro Castillo, Estancia de Alta Montaña” orientada al turismo de lujo, donde se podrá disfrutar de alojamiento domos exclusivos, actividades como cabalgatas, trekking y travesías en 4×4, además del acceso privilegiado a La Condorera, un punto único para contemplar el vuelo de estas majestuosas aves desde lo alto.

Solo Patagonia reafirma su compromiso con la innovación, la excelencia en el servicio y la proyección de la Patagonia como destino internacional de primer nivel, consolidando su liderazgo y generando nuevas experiencias que invitan a descubrir la región desde perspectivas únicas.