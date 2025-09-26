Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El secretario general de los Judiciales Provinciales, Franco Mascheroni, se refirió este viernes a la controversia por la jura de los dos vocales Sergio Acevedo y José Antonio González Nora. “Se llevaron a cabo las juras de los nuevos vocales del Tribunal Superior de Justicia, pese a que existían medidas cautelares vigentes que ordenaban suspender el trámite de las ternas hasta resolverse el fondo de la controversia”, indicó a La Opinión Austral.

“Ha sido evidente cómo ciertos sectores buscaron desviar el debate hacia aspectos personales, señalando nombres y promoviendo acusaciones políticas, en lugar de sostener una discusión seria sobre el cumplimiento de las resoluciones judiciales, la autonomía del poder judicial y el uso responsable del erario público”, dijo.

Franco Mascheroni, referente del gremio de los Judiciales. (FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL).

Asimismo, recordó que la reforma que amplía el Tribunal “implicaría un gasto superior a los $4.000 millones anuales, recursos que podrían volcarse a mejorar la infraestructura judicial, atender las deudas con el personal y fortalecer los juzgados, defensorías y fiscalías de primera instancia, que son los que hoy reciben a la ciudadanía”.

“No pretendemos participar de polémicas políticas ni ser atrapados en narrativas ajenas a nuestra función. Lo que defendemos es el Estado de Derecho: que se respeten las medidas judiciales, que los debates se den con transparencia —sin jugar en trastienda política— y que la justicia no sea instrumento para concentrar poder sino para servir a la sociedad”, señaló.

Para finalizar, afirmó: “Exigimos que los actos administrativos y las decisiones institucionales sean revisadas con rigor técnico y constitucional. Y que no quede impune el ignorar una cautelar: es una herida a la legalidad, que compromete la confianza de la sociedad en la justicia”.