En medio del proceso de desarticulación de Vialidad Nacional impulsado por el Gobierno de Javier Milei, trabajadores del organismo alertaron sobre el profundo impacto que tendrá en la conectividad y el mantenimiento de rutas en todo el país, especialmente en regiones como la Patagonia.

En diálogo con Radio LU12 AM680 Río Gallegos, Jacqueline Bórquez, la secretaria general de la seccional de Santa Cruz, cuestionó con dureza -nuevamente- la decisión del Gobierno Nacional y el desfinanciamiento permanente. También, habló sobre el reciente fallo de la Justicia, que frenó por seis meses el decreto de disolución del organismo.

“Fue un alivio que una jueza haya dispuesto una medida de no innovar. Se están derogando decretos fundamentales sin pasar por el Congreso”, explicó Borquez, al referirse al intento del Ejecutivo de eliminar el ente sin el aval de la Bicameral, presidida por el diputado libertario Nicolás Massot. “No sabemos quién va a mantener las rutas si eliminan Vialidad. En los decretos no se aclara nada”, advirtió.

La referente sindical remarcó que los trabajadores están cumpliendo tareas a pesar de la escasez de recursos: “Mis compañeros están en la ruta con el Plan Invernal, a veces con mucho ingenio, porque si se rompe una máquina no hay plata para arreglarla. Estamos desfinanciados desde hace más de un año y medio”.

También relató que durante el gobierno de Mauricio Macri ya se había intentado debilitar el organismo con el cierre de las escuelas técnicas viales —únicas en Latinoamérica— que formaban técnicos desde la infancia. “Hasta hoy no las pudimos recuperar”, lamentó.

Respecto al futuro del personal, Bórquez fue tajante: “Dicen que vamos a quedar en disponibilidad, pero no explican qué significa. Para ellos puede ser: te dejo un mes y después te echo”. Además, denunció que detrás del cierre podría haber un interés inmobiliario: “Estamos en terrenos estratégicos, en lugares céntricos de cada provincia. No saben de dónde sacar plata y vienen por nuestros bienes”.

La situación genera especial alarma en la Patagonia. “La zona está muy complicada sin Vialidad Nacional, sin obra pública. El Estado se tiene que hacer cargo. Es un servicio a la comunidad”, remarcó.

Por último, aseguró que los trabajadores “vamos a seguir en la lucha diaria” y sostuvo: “Que los compañeros entiendan que esto no se terminó, esto es un impasse. Debemos seguir visibilizando que Vialidad Nacional es importante en las provincias, y en Santa Cruz muy importante. Si nos quedamos sin conectividad, estamos en problemas“.

Respuesta a las críticas

“Tenemos 92 años de historia”, enfatizó y dijo que “mucha vida pasó su vida” trabajando en el organismo, cuestionando ciertas voces que han salido a cuestionar el rol de los trabajadores, entre ellas, las del referente libertario en Santa Cruz, Jairo Guzmán, quien recientemente en una entrevista en LU12 -donde confirmó su candidatura a diputado nacional- apuntó que “en Vialidad Nacional hay 200 personas y, de esas, las que realmente trabajan son 70”.

“Que digan que somos el ente de la corrupción, que somos vagos… Y bueno, somos ‘vagos’ porque ellos no nos mandan los insumos para que nuestros muchachos trabajen. Vagos, entre comillas, porque mis compañeros han hecho bacheos sin insumos, como pueden, con ingenio. Tildar así a quienes están en la ruta, haciendo el trabajo más duro… Creo que con ellos los santacruceños deberíamos sacarnos el sombrero, porque son los que están ahí, sobre todo ahora en el invierno. Tanto los compañeros viales provinciales como los nacionales, siempre están brindando el apoyo que necesitamos”, destacó Bórquez.

