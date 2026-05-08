Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La decisión del gobernador Claudio Vidal de pedirle la renuncia al ministro de Trabajo, Juan Mata, generó un cruce político entre dirigentes políticos de Santa Cruz. El primero en hacerse eco de la noticia fue el intendente de Río Gallegos, Pablo Grasso, quien lanzó duras críticas al gobierno provincial.

“Hay que terminar con la banda de improvisados”, sostuvo el jefe comunal en la red social “X” y añadió: “¿El gobernador Vidal vive en Narnia?, ¿cómo y quién elige a sus funcionarios?. ¿Mientras en Santa Cruz avanza el desempleo, tenemos un ministro con 4 sueldos?” y cerró con un “Santa Cruz no se merece esto”.

El posteo del Jefe de Gabinete respondiendo al intendente Pablo Grasso e invitando al debate al diputado Jairo Guzmán.

Tras la publicación quien salió a responderle fue el jefe de Gabinete de Santa Cruz, Pedro Luxen. A través de Facebook, el funcionario hizo una captura de los dichos de Grasso y le pasó la pelota al diputa nacional Jairo Guzmán: “Atendelo vos Jairo Henoch Guzmán, que el gobernador está arreglando las cagadas que hicieron estos tipos los últimos 30 años!!!”.

Fue el propio legislador nacional de La Libertad Avanza, Jario Guzmán quien tomó la posta. También en redes sociales, respondió: “En respuesta al señor jefe de gabinete. El kirchnerismo es un cáncer que dejó a nuestra provincia destruida y el pueblo se lo hizo pagar en las urnas, pero el actual gobierno al cual usted pertenece desperdició la oportunidad de mejorar la provincia y todavía no encuentran un rumbo” y finalizó: “Espero que cuando se vayan no nos dejen todo en llamas como ahora. Acuérdense que en el medio está la gente”.

La respuesta del diputado nacional Jairo Guzmán.

Pero en un nuevo poste, Jairo Guzmán manifestó: “Se van a quedar sin nadie…Mira si se descubre que medio gabinete está o estuvo en las mismas condiciones. Fin”.

Cabe destacar que según informó el Gobierno de Santa Cruz la salida del exministro de Trabajo se produjo tras la difusión de registros sobre ingresos concurrentes en distintos organismos. El gobernador Claudio Vidal sostuvo que la decisión responde a criterios de transparencia institucional y responsabilidad pública. “No voy a defender lo indefendible“, dijo en un mensaje en sus redes sociales. Según la información por la que fue desplazado del Gobierno, Mata cobró $15.759.625 en un mes.