La desaparición de Gabriel Mileca continúa siendo uno de los temas que más conmueve a la capital santacruceña. Con el paso de los días y sin novedades concretas sobre su paradero, la atención se centra tanto en el despliegue de los operativos como en el acompañamiento a su entorno familiar. En ese marco, este miércoles se produjo un encuentro clave entre los familiares del joven y representantes del Gobierno provincial, que dejó definiciones importantes sobre el estado de la búsqueda.

La ministra de Gobierno de Santa Cruz, Belén Elmiger, y el ministro de Seguridad, Pedro Prodromos, recibieron a la familia en una reunión donde se abordó de manera directa el desarrollo de las tareas realizadas hasta el momento. Según trascendió, el diálogo permitió que los allegados de Gabriel expusieran su mirada sobre el operativo, las acciones desplegadas en estos días y las inquietudes que persisten ante la falta de resultados.

Uno de los ejes centrales de la conversación giró en torno a la necesidad de dar continuidad a los rastrillajes y a las distintas líneas de investigación. La familia planteó la importancia de que la búsqueda no se limite únicamente a Río Gallegos, sino que contemple otras zonas de la provincia, teniendo en cuenta las características geográficas de Santa Cruz, donde las distancias, el terreno y las condiciones climáticas suelen complejizar cualquier operativo.

En ese contexto, los familiares de Gabriel Mileca manifestaron su agradecimiento por el acompañamiento institucional recibido hasta ahora. Destacaron el trabajo que vienen realizando las Fuerzas de Seguridad y los distintos organismos que intervienen en el operativo, en articulación con la Justicia, que tiene a su cargo la investigación. Este reconocimiento no es un dato menor en una situación atravesada por la angustia y la incertidumbre, donde el vínculo entre el Estado y la familia resulta clave para sostener la confianza y el flujo de información.

Por su parte, las autoridades provinciales ratificaron durante el encuentro el compromiso de continuar con la búsqueda. Reafirmaron que se mantendrá la coordinación entre las áreas intervinientes y que el canal de diálogo con la familia seguirá abierto de manera permanente. La investigación, según se indicó, continúa en curso y no se descarta ninguna línea de trabajo, en un esquema que combina tareas de campo, análisis de datos y seguimiento de posibles indicios.

Desde el Gobierno provincial remarcaron que el Estado sigue acompañando a la familia de Gabriel Mileca, tanto desde el punto de vista operativo como humano, en un momento especialmente sensible. En una provincia donde los casos de personas desaparecidas generan un fuerte impacto social, la respuesta institucional es observada con atención por la comunidad, que sigue de cerca cada novedad y mantiene la expectativa de una resolución favorable.

En ese sentido, se reiteró un pedido que se repite desde el inicio del caso: que cualquier información o indicio sobre el posible paradero de Gabriel sea comunicado de forma inmediata a las autoridades competentes.