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Gabriel Torrengo, concejal de 28 de Noviembre, expresó su respaldo a las herramientas de financiamiento que impulsa el Gobierno Provincial y sostuvo que se trata de una oportunidad necesaria para avanzar con obras e inversiones que beneficien a las distintas localidades santacruceñas.

“Cuando hablamos de financiamiento estamos hablando de infraestructura, de servicios, de empleo y de desarrollo para nuestros pueblos. Son herramientas que permiten concretar proyectos que durante años fueron postergados y que hoy son fundamentales para mejorar la calidad de vida de los vecinos“, manifestó.

Torrengo señaló que 28 de Noviembre, al igual que muchas localidades de la provincia, tiene necesidades en materia de infraestructura que requieren recursos y planificación para poder ejecutarse.

“Las obras generan trabajo directo e indirecto, movilizan la economía local y permiten que nuestras comunidades sigan creciendo. Por eso es importante acompañar las decisiones que buscan darle a Santa Cruz más herramientas para proyectar su futuro“, afirmó.

Asimismo, consideró que la discusión debe centrarse en los beneficios que estas iniciativas pueden generar para la provincia y no en especulaciones políticas. “Los santacruceños esperan soluciones concretas. Hoy más que nunca necesitamos responsabilidad y compromiso para acompañar medidas que permitan impulsar el desarrollo, fortalecer la inversión pública y generar oportunidades para nuestra gente”, expresó.

Finalmente, el concejal destacó la importancia de trabajar de manera conjunta para construir una provincia con más infraestructura, más producción y más empleo. “Santa Cruz tiene potencial para crecer y desarrollarse. Para lograrlo debemos acompañar todas aquellas herramientas que permitan transformar las necesidades históricas en obras concretas y oportunidades reales para las próximas generaciones”, concluyó.