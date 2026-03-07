Gabriela Altuna, secretaria de la Superintendencia de la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia, explicó que la iniciativa surgió por la competencia de su cámara sobre el Juzgado Federal de Río Gallegos. Para ello, solicitaron la colaboración del Departamento de Medicina Preventiva y Laboral de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, bajo la autorización del subdirector Dr. Ignacio Parra.

El enfoque estuvo dirigido al bienestar individual para que trascienda al bienestar laboral. Altuna destacó la presencia de la Dra. Mansur y la Lic. Coria. “Nos permite dar herramientas que generen un impacto en lo personal, pero que esto trascienda a la oficina para tener un entorno laboral sano y saludable”, indicó la secretaria.

La convocatoria, pensada inicialmente para el juzgado, se extendió ante la gran inquietud recibida. Participó personal del Tribunal Oral Federal de Río Gallegos, de los Ministerios Públicos (Fiscalía y Defensoría) y de la Justicia Provincial de Santa Cruz. También se sumaron integrantes de la Oficina de Bienestar Laboral provincial y abogados de la matrícula.

Durante las jornadas se abordaron las habilidades blandas, el impacto del estrés y técnicas de relajación. “No solo importa la inteligencia académica que tenemos los abogados, sino adquirir estas otras cuestiones”, reflexionó Gabriela Altuna. La demanda sorprendió a los organizadores, alcanzando casi las 90 personas de forma presencial.

Se realizará una charla sobre “Inteligencia emocional en el trabajo”, dictada por la Lic. Gabriela Coria.

La secretaria de la Cámara subrayó que se buscan acciones positivas que impacten favorablemente en el entorno colectivo. “Consideramos que una persona equilibrada se traslada a un agente, funcionario o magistrado equilibrado que favorece a una toma de decisiones más justas”, afirmó Altuna. Para la funcionaria, esto es fundamental para dar un buen servicio de justicia a la sociedad.

Tapa del Diario La Opinión Austral del sábado 7 de marzo de 2026.

El balance fue calificado como “espectacular”. Se resaltó la flexibilidad de los profesionales del derecho para abrir su cabeza a capacitaciones que no sean estrictamente legales o jurídicas. Finalmente, se recordó que desde el año 2019 el departamento ofrece estas herramientas de manera virtual para quienes no puedan asistir a los encuentros presenciales.