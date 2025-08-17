Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El Frente de Izquierda y de los Trabajadores – Unidad (FIT-U), conformado por el Partido Obrero, Izquierda Socialista y el MST, inscribió a sus candidatos a diputados nacionales por Santa Cruz para las elecciones de octubre.

La lista está encabezada por Gabriela Ance, militante del Partido Obrero, con “una amplia trayectoria en la militancia política de izquierda, como referente del movimiento estudiantil universitario, del movimiento de mujeres y diversidades, y en las luchas de los trabajadores estatales organizados en ATE”.

“Contra la motosierra de Milei y los gobernadores, levantamos la voz del pueblo trabajador. La abstención fortalece al ajuste. Tu voto puede ser una herramienta de lucha”, señaló Ance a La Opinión Austral.

El segundo lugar fue para Luis Díaz, referente de Izquierda Socialista, reconocido por su militancia en la docencia de la provincia y por su acompañamiento a las luchas de los trabajadores.

“La Izquierda Socialista en el Frente de Izquierda Unidad propone al dirigente luchador Luis Díaz como candidato”, “el electorado no debe engañarse con falsas alternativas. El Frente de Izquierda aportará coherencia en la Cámara de Diputado: Nunca votamos una ley que hoy oprime a los trabajadores”.

El tercer lugar fue para Oriana Toloza, militante del Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST), con una activa participación en el movimiento estudiantil y en el movimiento de mujeres y diversidades, hoy delegada docente.

“Quedarse en la casa, no ir a votar no castiga. Si querés terminar con el gobierno de Milei y no volver al pasado, la única alternativa es la Izquierda”, dijo a La Opinión Austral.