El Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) realizó la Audiencia Pública 104 para definir las nuevas tarifas del servicio de gas natural de todo el país. Las distribuidoras y transportistas presentaron pedidos de aumentos de entre el 350 y el 700% en sus ingresos. Por su parte, el secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo anunció que el 1 de abril entra en vigencia un nuevo sistema de subsidios más acotado y que desde el mes que viene se trasladará a las tarifas el costo dolarizado del componente gas.

En este marco, Raúl Burgos, presidente de la Asociación por la Defensa de Usuarios y Consumidores (ADDUC), el único orador santacruceño que participó de la Audiencia Pública, habló con Radio LU12 AM680 y habló de los pormenores del encuentro que se realizó de manera virtual.

En primer lugar, el referente de los usuarios oriundo de Río Turbio lamentó haber sido el único representante de Santa Cruz: “Cupo por provincia no había. De hecho, han estado intendentes y concejales de distintas localidades, asociaciones civiles, centros de jubilados. Hubieron muchos oradores, por eso se dividió en dos días. No había límites, solo había que registrarse en la página de ENARGAS. Por Santa Cruz el único lamentablemente fui yo, me hubiera gustado que hubiesen representantes de la zona centro y zona norte también“.

Preocupación

Respecto a su exposición, Burgos señaló que: “Expusimos con preocupación todo lo que nos está pasando y lo que queremos desde esta provincia. Estamos muy preocupados porque tenemos localidades como Gobernador Gregores que utiliza GLP (Gas Licuado de Petróleo) y lo costos de transporte son altísimos“.

En esa línea, el presidente de ADDUC Santa Cruz recordó los tarifazos durante el gobierno de Mauricio Macri y se mostró preocupado por volver a vivir una situación similar.

“No quiero volver a vivir lo que ya pasó en el 2016, cuando salimos a recorrer con un grupo de vecinos el interior de nuestra provincia y vimos a abuelos, gente que trabajó toda su vida, que derramaban lágrimas porque tenían que elegir si pagaban la tarifa de gas o se compraban sus medicamentos. Es preocupante que lo vivamos nuevamente”, manifestó.

Por otro lado, aseguró que en su localidad, Río Turbio, en aquel momento mucha gente tuvo que calefaccionarse con carbón o leña. “Volver al carbón es retroceder en el tiempo. Es aceptar que nuestra Argentina es pobre energéticamente y no es así. Lo que nos empobrecen son los grandes empresarios“, remarcó.

“No entienden que acá tenemos inviernos crudísimos. El invierno pasado en Río Turbio tuvimos 18 grados bajo cero. ¿Cómo lo soporta la gente cuando no tenés gas? No podemos permitir que la gente siga perdiendo derechos a costa de que las empresas tengan mayores ganancias”, agregó.

“Las facturas llegarían a 150.000 o 200.000 pesos”

En otro tramo de la entrevista, Burgos detalló que durante la Audiencia Pública se abordaron tres temas fundamentales: la adecuación transitoria de las tarifas del transporte de gas; la adecuación de las tarifas de distribución de gas por redes y el precio del Punto de Ingreso al Sistema del Transporte (PIST).

“Vale recordar que la tarifa está conformada por el PIST, más el transporte y la variabilidad del Estado“, indicó.

Respecto al pedido de las empresas de aplicar aumentos de entre el 350 y el 700%, Burgos advirtió: “Eso nos llevaría a facturas que oscilaría entre los 150.000 y 200.000 pesos. Hablando de personas con consumo normal, no estamos hablando de grandes usuarios“.

Asimismo, Burgos aseguró que el impacto del aumento de las tarifas de gas no solo repercutirá en los bolsillos de los usuarios, sino que tendrá un fuerte golpe en la industria nacional.

“Nosotros hablamos de industrializar la Argentina, de que nuestra industria vuelva a crecer, que si nuestra industria crece la mano de obra vuelve. Pero hay que tener en cuenta que el 80% de nuestra energía la consumen las industrias. ¿A dónde vamos a llegar con esto?”, deslizó.

Acá tenemos el 30% de la demanda total del gas tiene un precio desregulado. Pagamos el valor del Punto de Ingreso al Sistema del Transporte (PIST) a 7,5 dólares, pero en el 2016 estábamos en 3,5 dólares. Lo que no entendemos es por qué nosotros pagamos los costos en dólares cuando estas empresas lo pagan en pesos. El costo de estas empresas en Argentina es en pesos”, afirmó Burgos.

En el mismo tenor, el referente de los usuarios habló sobre el beneficio que tendrá el Gasoducto Néstor Kirchner para las empresas transportadores. “El usufructo del gasoducto lo hacen las empresas privadas, pero lo pagamos todos los argentinos. Nosotros seguimos aportando para que estas empresas puedan seguir creciendo con sus capitales“, cuestionó.

Frente patagónico de usuarios

Tras la finalización de la Audiencia Pública, Burgos explicó que ya se puso en contacto con distintos referentes de la región para organizar un bloque patagónico que pueda ponerse al frente de los reclamos.

“Recibí mensajes de Neuquén, Río Negros y Chubut donde acordamos poder hacer una reunión por Zoom y tratar de conformar un bloque patagónico de usuarios donde podamos darle mayor fuerza a las presentaciones judiciales que tendremos que presentar, porque vamos a terminar en recursos de amparo”, anticipó.

Un punto de cambio

Por último, Burgos aseguró que desde ADDUC van a “trabajar incansablemente, con recursos de amparos y haciendo lo que tengamos que hacer para poder tratar de frenar y mitigar” los tarifazos.

“Que aquellos funcionarios, que toman decisiones atrás de un escritorio, entiendan cuál es la realidad. Que entiendan también que hay que regular un poco a las empresas, a las transportadoras. Estas empresas se niegan a presentar los balances, si dicen que han tenido pérdidas, ¿por qué no presentan y abren los balances? Esas empresas no han tenido pérdidas, son pérdidas ficticias, lo que tuvieron es una regulación marcada, tuvieron un control por parte del Estado que no les permitía subir libremente los precios”, manifestó.

Para concluir, Burgos recordó que próximamente serán las audiencias públicas por los incrementos en las tarifas de la energía eléctrica y advirtió: “Tengamos en cuenta que el precio del gas influye directamente en la energía. Entre el 40% y el 60% de la producción de energía es en base a gas”.