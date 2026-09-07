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En el marco de la entrega de 2.234 pares de zapatillas por parte del gobierno provincial en la localidad de Las Heras, el ministro de Desarrollo Social de Santa Cruz, Sebastián Georgion habló con La Opinión Austral e hizo referencia a esta acción del estado que consiste en un calzado adecuado y de calidad, sin diferencias visibles entre estudiantes.

“La verdad que estamos contentos porque dentro del programa EduActiva, el gobernador (Claudio Vidal), tomó la decisión política de acercarnos con la posibilidad de calzados para los niños, de una marca argentina como lo es Topper”, comenzó.

Asimismo, el funcionario sostuvo: “Nosotros, desde Desarrollo Social, acompañamos en la logística, porque entendemos que la igualdad de oportunidades da acceso no sólo para ir a la escuela y hacer actividades del programa, sino que saliendo del horario escolar pueden practicar deportes”.

La descarga de calzado en la localidad de Las Heras.

Para Georgion, “en estos tiempos bastante complejos socioeconómicos, el Estado debe estar presente y ofrecer respuestas positivas frente a las dificultades actuales; y que cada niño tenga la oportunidad de tener el mismo calzado que cualquier persona”, afirmó.

La gestión provincial sostiene una presencia permanente en las localidades para escuchar necesidades, atender conflictos y coordinar soluciones. El trabajo se articula entre ministerios, escuelas, direcciones, cooperadoras, municipios, organizaciones sociales, comedores y gremios. Se destaca el conocimiento específico de directivos y docentes, cuya experiencia resulta fundamental para diseñar proyectos y resolver problemas de cada institución.

“Siempre remarco que nosotros somos territorio”, destacó el ministro al remarcar la importancia de hacer “una escucha activa, de tener empatía y la humildad de escuchar al otro son consideradas herramientas centrales para anticipar dificultades”.

El gobierno dio en llamar al programa como EduActiva. En la foto, en una de las aulas recorridas por los funcionarios.

“Las entregas educativas forman parte de una más amplia vinculada con los ejes de la gestión del gobernador Claudio Vidal que es trabajo, producción y educación”, recalcó Georgion al recordar que “durante el invierno se realizaron refacciones y se busca poner en valor edificios escolares deteriorados, donde durante años faltó mantenimiento preventivo”.

“No alcanza con adquirir insumos cuando surge un problema: es necesario revisar de forma planificada instalaciones, calefacción, agua, sanitarios y otros aspectos que afectan la seguridad y el funcionamiento cotidiano, especialmente en espacios donde circulan niños. El Consejo de Educación trabaja en un esquema de mantenimiento sistemático para los edificios provinciales, mejorando también la comunicación y la coordinación necesarias para resolver cada situación”, precisó finalmente el ministro de Desarrollo.