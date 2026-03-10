Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Este martes el nuevo ministro de Desarrollo Social, Igualdad e Integración, Sebastián Georgion, comenzó su agenda de trabajo al frente de la cartera y llamó a fortalecer las políticas sociales en línea con los ejes de gestión del Gobierno Provincial.

Del encuentro participaron la ministra saliente, Luisa Cárdenas, y la ministra de Gobierno, Belén Elmiger. Durante la reunión se realizó un repaso del trabajo desarrollado hasta el momento y se delinearon los principales ejes de gestión en consonancia con los lineamientos establecidos por el gobernador Claudio Vidal en materia de desarrollo social.

En este sentido, Georgion remarcó: “Es importante entender que venimos a trabajar con la idea de mejorar la calidad de vida de la gente de la provincia. El Gobernador plantea tres ejes centrales de su gestión: la educación, el trabajo y la producción; por eso debemos contextualizar nuestras acciones en función del proyecto de provincia que queremos construir”.

Asimismo, el funcionario agradeció la labor desempeñada por Luisa Cárdenas al frente de la cartera, y destacó el valor del trabajo en equipo tanto en el territorio como en la gestión administrativa. En esa línea, convocó a fortalecer el sentido de pertenencia y el trabajo articulado entre todas las áreas que integran el Ministerio.

“Las políticas de Estado deben estar por encima de los nombres propios; necesitamos trabajar por los santacruceños, como nos pide el Gobernador”, expresó.

Finalmente, Georgion subrayó la importancia de la empatía en la gestión pública: “Creo que la empatía es más importante que las diferencias entre las personas para poder resolver las situaciones de los titulares de derecho. Venimos a sostener una política de Estado que se traduzca en acciones concretas y sostenidas en el tiempo, con un único objetivo: mejorar la calidad de vida de cada santacruceño”, concluyó.