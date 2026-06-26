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Gladys Montiel, referente de La Libertad Avanza en la provincia de Santa Cruz y funcionaria de ANSES, destacó el éxito de la convocatoria del Foro Austral de la Libertad en el Club Río Gallegos, evento que contó con la cobertura especial de La Opinión Austral. Expresó su satisfacción debido a que la demanda de los asistentes superó ampliamente el límite del establecimiento.

Capacidad colmada

“Estamos muy contentos por la convocatoria que hemos tenido. La verdad es que hemos superado la capacidad del lugar. Va a haber gente que lamentablemente se va a quedar afuera porque no resiste el espacio”, señaló. El encuentro contó con una fuerte presencia de participantes provenientes de distintas localidades del interior provincial, quienes se registraron de manera masiva a pesar del breve período en el que estuvieron abiertas las inscripciones.

En cuanto a las métricas del evento, la organización detalló que las instalaciones del Club Río Gallegos cuentan con una capacidad para 250 personas, pero el registro final arrojó más de 400 personas acreditadas en condiciones de ingresar, lo que obligó a restringir el acceso por razones de seguridad.

Respecto al escenario regional, la referente consideró que existe un fuerte descontento social: “Hay mucha manifestación. La verdad es que la provincia no está en las mejores situaciones, pero es lo que tenemos y nosotros no queríamos dejar de hacer esta convocatoria”.

FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

Montiel estuvo encargada del foro sobre la Reformama Electoral y el esquema político que promueve su espacio, Montiel enumeró los tres ejes principales de la plataforma: “Ficha limpia, la boleta única y tratar de eliminar las PASO; eso es básico”.

Agresiones en el exterior

Por último, la dirigente se refirió a los incidentes registrados en las afueras del lugar, donde agrupaciones se manifestaron en contra del foro. “La violencia no está buena en ninguno de los sentidos ni en ninguna de las condiciones. Nosotros somos un espacio que está abierto al diálogo siempre”, replicó ante las acusaciones de provocación por parte de su sector.

“Nosotros estamos recibiendo huevos, agresiones verbales y gritos. Lo único que hicimos es iniciar un foro que no tiene nada que ver con la cuestión partidaria, eso siempre se dejó en claro. Sí viene gente que expresa las ideas de la libertad, pero en ningún momento fue una instigación a la violencia”, concluyó.