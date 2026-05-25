Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, brindó una entrevista a Canal 9 una vez concluidos los actos patrios en la localidad de Puerto Santa Cruz, en el marco del 216° aniversario de la Revolución de Mayo. La ceremonia reunió a autoridades provinciales y municipales, fuerzas de seguridad, instituciones educativas, organizaciones intermedias y vecinos de la comunidad en una jornada marcada por el sentimiento patrio y las expresiones culturales.

“Es emotivo conmemorar en comunidad un día tan importante”, expresó el mandatario provincial tras finalizar las actividades oficiales.

Seguidamente, se refirió a la aganda que mantiene en la localidad. En ese sentido, manifestó: “Estuve hablando con distintas instituciones y organismos del Estado provincial”, “estoy disfrutando este momento y me queda una extensa agenda para trabajar”, completó.

Al ser consultado sobre los lineamientos de su gestión, el gobernador remarcó la importancia del diálogo. “Escuchar, la primer política se hace escuchando al otro”, definió.

A su vez, analizó el escenario político y social actual. “Son momentos difíciles y tiene que haber diálogo con respeto, además de trabajar en conjunto para salir adelante entre todos”, “a confiar, vamos a salir adelante”, aseguró.

En esta línea, evaluó que estamos en un “difícil momento a nivel país pero vamos a salir adelante en esta provincia”, al tiempo que insistió en “recuperar la matriz productiva y ser amplio en todos los circuitos productivos de Santa Cruz”, sostuvo.

“Falta una mirada desarrollista en la provincia que no tuvimos tiempo atrás”, concluyó.