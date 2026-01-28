Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, habló por primera vez sobre la decisión del Gobierno nacional de intervenir el Puerto de Ushuaia y analizó el rol de Estados Unidos en el Atlántico Sur, zona geoestratégica clave para el futuro de la humanidad.

“Es posible y es real para mí que Estados Unidos tenga una mirada geopolítica sobre el Atlántico Sur. Como no encuentro una explicación razonable ni una cuestión legal en la intervención, se abre un abanico de sospechas muy grande”, disparó en recientes declaraciones publicadas en su red de X.

Más adelante, vinculó la situación al alineamiento del Gobierno Nacional con el gobierno de Estados Unidos: “Todo en este contexto es sospechoso por el encadenamiento de hechos donde se vincula tanto al gobierno de Estados Unidos con nuestro gobierno nacional en este toma y daca por algunas cuestiones. La intervención es ilegal, es irracional, no tiene ningún tipo de fundamento ni de sentido”.

Para el mandatario, el conflicto responde a intereses estratégicos externos sobre el territorio: “Argentina se ha alineado muy fuertemente a Estados Unidos y ha dado pasos de entrega de soberanía. La presencia británica en Malvinas no es por cariño a la tierra, es por una cuestión geopolítica porque es el Atlántico Sur, son los recursos naturales y es la puerta de ingreso a la Antártida”.

Asimismo, la senadora nacional por Tierra del Fuego, Cristina López, presentó un proyecto de rechazo a la intervención del Puerto de Ushuaia dispuesta por el Gobierno nacional, y denunció que la medida constituye “un atropello institucional y un ataque al federalismo”.

Recordó que fue transferido formalmente a la Provincia en 1992 y que su carácter provincial fue ratificado por un decreto nacional en 2002. “Durante más de treinta años la Provincia administró el puerto, invirtió, lo hizo crecer y lo convirtió en un polo estratégico internacional”, sostuvo.

Fue contundente al desmentir los argumentos oficiales: “No hay desmanejo, no hay abandono y no hay colapso. Hay un puerto que funciona, que bate récords de actividad y que es orgullo de los fueguinos”.

El avión del Departamento de Defensa de Estados Unidos arribando a Ushuaia.

Antecedentes

Además se recuerda que un avión oficial del Departamento de Defensa de los Estados Unidos aterrizó en Ushuaia en las últimas horas, en un contexto marcado por la reciente intervención del Puerto de esa ciudad dispuesta por el Gobierno Nacional.

Según la información disponible, la aeronave permaneció previamente durante dos días en la Ciudad de Buenos Aires y luego se trasladó a la capital fueguina.