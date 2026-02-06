El gobernador de Santa Cruz Claudio Vidal continúa con su agenda de trabajo en Los Antiguos con el eje puesto en la producción , el agregado de valor y el fortalecimiento de los servicios .

Visitó la obra de interconexión eléctrica El Pluma–Perito Moreno–Los Antiguos, un proyecto estratégico para el noroeste santacruceño que permitirá integrar de manera definitiva a ambas localidades al Sistema Interconectado Nacional, mejorar la calidad del suministro eléctrico y reducir la dependencia de generación a combustible. Los trabajos presentan un avance significativo y se prevé su finalización para el mes de octubre.

Entrega de computadoras para acompañamiento a vecinos. FOTO: Gobierno

Por más producción

Asimismo, visitó una planta de agua mineral, conoció las instalaciones y se interiorizó sobre el proyecto productivo.

La agenda continuó con encuentros con productores locales, con quienes analizó alternativas para fortalecer la producción y el trabajo en la región, reafirmando el acompañamiento del Estado provincial a quienes apuestan al desarrollo local.

En la intensa jornada de trabajo destacó la “inversión de $375.000.000 destinada a la reconversión y puesta en marcha de la dulcera municipal”, señalando la necesidad de modernizar su equipamiento para recuperar la capacidad productiva y generar valor agregado.

Dejó el compromiso de avanzar en la colocación de los productos elaborados a través del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia, asegurando un destino sostenido para la producción.

Además, realizó la entrega de computadoras como parte de las acciones de acompañamiento del Gobierno Provincial al desarrollo comunitario.

Finalmente, mantuvo encuentros con vecinos de la localidad, con quienes dialogó sobre la realidad de Los Antiguos, sus necesidades y expectativas, en un marco de cercanía y contacto directo con la comunidad.