Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Además de dejar inaugurado el nuevo auditorio “Edmundo Águila”, el gobernador Claudio Vidal informó que avanza la obra pública en Perito Moreno. El proyecto del Gobierno para aquella comunidad incluye el llamado a licitación pública para la construcción de un polideportivo valuado en $4.275.741.864

La “transformación de la infraestructura pública en el interior provincial sumó un hito clave con la inauguración del nuevo auditorio municipal “Edmundo Águila”, en Perito Moreno. Este espacio demandó un desembolso de $135.557.518, cifra que se incrementó con una ampliación de $10.800.000 para garantizar la terminación total de la sala”.

Con este acto, se “consolida un esquema de desarrollo urbano y social, mediante una inversión que supera los $4.600 millones, destinados a fortalecer la infraestructura cultural, deportiva y habitacional de la localidad junto al municipio local”, informó Gobierno.

El Gobernador de Santa Cruz recibe el cariño de Perito Moreno. FOTO: GOBIERNO

Desarrollo regional

El Gobernador Vidal enfatizó la importancia de la sinergia política para superar el complejo contexto económico actual. “Da gusto poder llegar a una localidad y que podamos trabajar en conjunto; no hay éxito si no hay esfuerzo, y es más fácil alcanzarlo si trabajamos en equipos”, sostuvo el Gobernador ante vecinos y autoridades presentes.

En su discurso, vinculó directamente la obra pública con un modelo de desarrollo basado en la educación y la producción, destacando que la provincia posee un potencial latente que requiere de una gestión activa para traducirse en un bienestar concreto para los santacruceños.

La agenda de trabajo en la localidad incluyó relevamientos en sectores productivos como el matadero municipal, y proyectos lecheros que se pretenden reactivar. Sobre este punto, el titular del Ejecutivo provincial remarcó la necesidad de sustituir el ingreso de productos foráneos por elaboración local. “Cómo puede ser que todos los meses ingresen más de 25 equipos de hojas verdes; es un tema que tenemos que resolver entre todos apostando fuerte al agro“, cuestionó, al tiempo que anunció que se convocará a pequeños y medianos productores, para integrar una cadena de comercialización que priorice el producto regional en las góndolas santacruceñas.

Infraestructura urbana y social

El paquete de inversiones anunciado para Perito Moreno contempla, además del auditorio y el polideportivo, una partida de $200.000.000 destinados a la ampliación de la Oficina de Niñez, la construcción de nichos y reparaciones en el Honorable Concejo Deliberante. El gobernador destacó que este flujo de recursos, que suma un total intermedio de $346.357.518 en obras menores y equipamiento, busca generar empleo genuino, adelantando que en las próximas horas se realizará un anuncio trascendental para el sector privado, que potenciará la inserción laboral en la región.

Finalmente, el Gobierno de la provincia reafirmó su estrategia de presencia territorial, para garantizar que las obras se traduzcan en una mejora real de la calidad de vida. Con la puesta en marcha de estos proyectos, se busca consolidar un modelo donde la infraestructura cultural y deportiva funcione como eje de integración social. “Entendemos claramente que la única forma de poder salir adelante es con esfuerzo, y acá en esta localidad ese esfuerzo se ve reflejado en cada paso que damos juntos”, concluyó el mandatario.